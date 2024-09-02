梁洛施唔抗拒結婚 被兒子催拍拖 睇書向囝囝灌輸性教育 (21:01)

梁洛施（Isabella）今天（2日）獲邀到銅鑼灣擔任醫美店開幕嘉賓，她表示首次為醫美品牌擔任代言人，不過本身作息定時，跟兒子的時間表同行，不用開工都早睡早起，加上健康飲食及運動。問會否接受微調？她說：「每個人需求不同，但我一向形象都比較自然路線。」

Isabella表示3名兒子今天已開學，她和兒子吃過早餐，就充當司機送返學，她說：「因工作未能接放學，平時我都會管接管送，雖然兒子10多歲，但我們很享受。」她直言一早已向兒子灌輸性教教育：「做父母好似好難開口咁，但呢樣嘢又逃避唔到，所以買啲書，睇吓點教佢哋，學校都會教，我覺得學校同家長同步教好緊要。」對於香港初中性教育教材的「打羽毛球」論惹熱話，她則表示兒子讀國際學校，所以不知。

問現階段可有拍拖或追求者？她說：「呢啲順其自然，現階段生活狀態非常開心。（將來會否考慮結婚？）順其自然，世事嘅嘢，好難講話唔結，我好隨心，亦都唔抗拒，Never say never！」可要問准3位前世情人？她笑說：「3個情人，仲要加埋阿媽，呢啲嘢到時先算啦！兒子會好支持，已經催我拍拖，兒子們都想媽媽開心，好彩我同3個仔關係好好，又係朋友，又係阿媽角色。」

問可有叮囑兒子拍拖要講給媽媽聽？她說：「有呀，不過佢哋都話只鍾意做運動，女仔好煩，有都唔講啦，未有喎！我都想，寧願佢乜都同我講，但佢哋鍾意做運動，唔使返學就去打波，包括羽毛球、足球、欖球、帆船，好多運動，真係好鍾意運動，奧運運動員個個都追。」

（即時娛樂）