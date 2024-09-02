男團FINALLY認唱歌欠技巧 程人富擅長自嘲 朱Mic談擇偶條件 (22:02)

肥蚊﹑阿J﹑程人富和朱Mic組成的FINALLY，推出第2首歌曲《樓下的貓》。（劉永銳攝）

由「小薯茄」成員程人富（Chorus）、JPG（阿J）、Fatman（肥蚊）和隊員M.I.C.（朱Mic）組成的男團FINALLY，去年勇闖樂壇，早前推出第2首歌曲《樓下的貓》，MV邀來COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）擔任MV女主角。

程人富表示今次出首慢歌，因上次首快歌被「終粉」（粉絲暱稱）指他們唱歌全是感情，毫無技巧，笑言所以便出首全感情歌曲，他也承認唱歌欠缺技巧，有待改進。

他們又指唱慢歌很大挑戰，錄音時吃盡苦頭，因咬字要很精準，但他們太多懶音，雖然事前已找唱歌老師惡補了數堂，但4人各有問題，他咬字最差、阿J拍子不準、朱Mic聲量太細不入咪。肥蚊取笑自己哨牙及剛巧剝大牙，唱歌控制氣流方面很差。程人富說：「錄音時只聽到我們呼吸聲，平時不覺得自己有這麼多問題，但入到專業錄音室錄音，就發現問題多多，加上緊張，但大家已盡力。」

問到他們會否喜愛同類型女生？他們笑言在MV中同喜歡Ivy So，但現實中，大家喜歡類型不同，朱Mic心目中的女神，要眼大大和擁有秀髮、阿J喜歡樣子甜美女生，肥蚊則喜歡唱歌好聽的女生，程人富聞言笑說：「各位女歌手要小心一點。」程人富指已封盤，向女友求婚成功，未婚妻很斯文，正是他那杯茶。問到婚禮何時舉行？他表示計劃明年底，因女友稍後會離港一段時間，待她返港才可以籌備婚禮。

「試當真」早前爆出「忍笑片」風波，之後將影片下架並道歉。問4子構思節目和說話時會否小心一點？他們自言細膽，不擔心會玩大，程人富說：「我們一向很小心，最擅長自嘲，自嘲很高章，我以前閱讀會考，那篇文章就叫『自嘲』，這刻我已知自嘲是叻。」在節目上他們會互嘲，至於可有底線？4子表示不能問候「父母」。

髮型: Oscar Ngan

化妝: Hulda Tsai

（即時娛樂）