吳君如出動私伙衫拍戲 MC對票房有壓力 未有資格傾片酬 (11:14)

吳君如和MC張天賦出席電影《我談的那場戀爱》首映禮。（劉永銳攝）

吳君如、MC張天賦、鄧麗欣（Stephy）、蔣祖曼等昨晚（2日）到沙田出席電影《我談的那場戀愛》首映禮，君如表示這套戲預算有限，她不介意借出私伙衫和手袋，支持香港電影，笑言還未收到「親戚價」片酬，希望這套戲大賣分到花紅。問MC是否收足片酬？他則說：「要問經理人，我未去到自己傾薪酬資格，當初接拍只係為機會，希望部戲大賣，呢部係自己第2套戲，對票房都有壓力。」

吳君如希望在MC演唱會上台，和對方合唱電影歌曲，但MC稱要問經理人，MC解釋驚君如唱得比他好，君如笑道：「我唱得得好過你，就做咗歌星啦，但做完唔成功，我係唔成功嘅歌星。」

吳君如為這部戲落力宣傳，除預告之後會出席謝票場外，日前接受好友鄭裕玲（Do姐）網上節目訪問無所不談，她說：「我哋係多年好友，但好似冇試過一次過講晒啲嘢出嚟，我仲有好多嘢未爆佢。」

訪問中君如爆當年人工低，怕不怕惹無綫不快？她說：「我講嗰個年代之嘛，嗰個年代就係咁㗎啦，我有返過去主持節目，電視劇就唔怕㗎喇！」對於親揭與陳可辛譜「手機情緣」，她強調：「係佢問我攞電話號碼。」君如曾稱當年拍拖第一餐飯是AA制，她指老公不是孤寒，只是大家男女平等，她說：「但之後老公平反，話記得餐飯係佢畀嘅，係我記錯。」

（即時娛樂）