呂爵安計劃周詳難閃婚 JACE恨被照顧 盼拍綜藝節目盡情亂說玩到癲 (12:08)

陳凱詠（JACE）與呂爵安（Edan）推出全新合唱歌《漸漸我們》，2人的認識始於Edan參加《全民造星》，JACE當時仍擔任造型師，2人已惺惺相惜。至2020年，他們合作拍檔主持節目《激安百貨》表現合拍；相隔4年後，再等到機會合作，攜手演繹失戀情歌，延續他們音樂路上緣分之外，還渴望有機會再拍檔做主持，Edan忽發奇想拍類似台灣綜藝節目《康熙來了》，讓他們可以盡情亂說一通玩到癲。

Edan與自爆就讀中學時期經常唱K，包括大熱合唱歌《十分•愛》，眼見近年本地較少有男女合唱K歌出現，才有此構思。談及《漸漸我們》是描述男女之間分手的傷感，Edan笑稱視JACE為好兄弟，若然要演繹熱戀中情侶Sweet爆感覺，恐怕難以投入。他又形容愛情和友情一樣，關係會漸漸變得疏遠甚至分開，尤其失戀時唱么心么肺的情歌特別易投入，某程度亦是發泄。

JACE則道出個人經歷：「大家拍拖都會經歷過分手，或多或少總帶些傷感，所以一聽就應該好易代入歌詞之中。我試過想喊但喊不出，便靠聽歌或唱歌來發泄不開心情緒，希望我們的歌，為大家帶來療癒作用」。

追問到個人愛情觀，Edan謂人生不同階段都會有所不同，但他向來著重感覺和緣分，雖然暫時未想過幾時計劃人生大事，但自問是喜歡計劃周詳的人，相信好難會閃婚，他說：「我算是很Well planned的人，閃婚需要一刻衝動，而我的衝動只想和JACE合唱。」

至於挑選對象，Edan不否認是「外貌協會」的會員，但外表只是次要，最重要是性格夾得來。他透露擇偶條件：「我鍾意好玩又善良的好人，最緊要相處時夾得到，否則驚大家相處會好悶。（會不會怕蠢的女仔跟不上你的轉數？）聽說最醒目的女仔會扮蠢，醒目與蠢好難界定，當工作上遇到蠢人才麻煩。」

Edan不介意另一半依賴自己，但要視乎程度：「我是幾理智型的人，又鍾意講道理，依賴我都要正常合理，如果是太無理取鬧，就未必接受，兩個人相處是需要互相體諒。」

JACE與Edan剛相反，從前她屬於比較理智、有思想、有主見、懂得照顧別人，予人強悍感覺。但近年卻變得好飄忽，所以不排除有閃婚可能，連揀對象要求也有所改變。「年輕時希望對方跟我一樣志趣相投，當人大了，愈是發覺性格上能磨合，比起有相同喜好或者外表更重要，我習慣多年照顧別人，現時好恨被人照顧，因為生活上我有好多不懂，例如家居水電維修，如果遇到生活技能好叻的另一半就好！」

有報道指MIRROR成員今年人氣下滑，所拍的廣告量大幅減少，甚至跌出藝人排名榜。Edan對此沒有留意，更不清楚排名計算方法，因此不計較排名，他說：「上半年MIRROR做巡唱，的確少了拍廣告，還有拍劇、拍電影及演舞台劇的工作，都佔去很多時間。我們一直多謝客戶和粉絲支持，當然愈多廣告找我們拍，收入亦愈好，廣告多與少其實沒所謂，仍然會繼續專注唱歌和演戲工作，做得好自然有人喜歡。」

（即時娛樂）