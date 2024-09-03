《逆轉上半場》煞科 梁詠琪難忘炎夏拍攝 曬燶兼雙腿抽筋 (12:41)

由梁詠琪（GiGi）、陳湛文、朱栢康、梁雍婷（Rachel）、陳輝虹、凌文龍及陳獻略主演，聯同一班來自各階層，熱愛足球的年輕小演員，拼湊出勵志喜感電影《逆轉上半場》，經過炎夏暑假的拍攝，日前順利煞科完成拍攝，主創亦開香檳慶祝分享喜悅。

《逆轉上半場》日前在大角咀一所大廈天台拍攝煞科戲，在一片歡笑聲中完成，梁詠琪喜歡演搞笑喜劇，遇到有喜感演員更加開心投契，GiGi說：「首次同湛文、朱栢康合作，有唔少對手戲，拍攝期間會撞出火花，好多場戲都輕鬆，大家撞出爆笑、喜劇效果，有朱栢康、陳湛文在場一定好笑。」朱栢康笑言：「其實我好嚴肅。」GiGi笑指其實朱栢康嚴肅就是好笑。陳湛文說：「GiGi前輩係好搞笑，其實我鍾意做悲劇，但唔代表做得到。」

眾演員指今次在高溫天氣下拍攝是最大挑戰，GiGi回想：「我諗今次暴曬係一生難忘，因為小朋友關係，我哋要趁暑假完成所有拍攝，時間上好緊湊。」陳湛文說：「GiGi同我講，話佢好耐冇試過拍嘢戲咁辛苦。」GiGi回應：「我淨係敢同你（陳湛文）講咋﹗因為其他人仲辛苦。」

陳湛文補充：「因為我哋好多劇組人員連續3日都有人中暑。」GiGi解釋：「我哋主要喺球場拍踢波戲，落場嘅小朋友曬住最辛苦，但佢哋休息時候，仍然繼續踢波，我哋都曬燶咗。除咗熱之外，有一晚返到屋企感到好眼瞓，雙腳又抽筋，我掙扎當刻係要處理雙腿定係要瞓覺，最終選擇瞓覺先，我唔理抽筋都照瞓。」GiGi表示終於完成今次艱辛拍攝，會獎勵自己按摩揼骨放鬆。

梁雍婷跟陳獻略在戲中演夫妻，2人甚有默契，梁雍婷說：「難忘事係暴曬，但同時感謝天公造美，我哋有好多戶外拍攝天氣都好好。」陳獻略說：「最難忘係家中的一場食飯戲，我好耐冇同家人一齊食飯，可以跟Rachel演一家人食飯，感覺很好。」

（即時娛樂）