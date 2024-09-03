美麗40路｜翁貝怡歲數令全場嘩然 彭方廷被評判查家宅 (14:21)

《美麗40路》由孫慧雪、黃心美、劉明軒和陳俞希擔任主持（上圖）。（大會提供）

44歲翁貝怡（左圖）已育有兩女；任職診所護士參賽者彭方廷不停被評判「查家宅」。（大會提供）

ViuTV全新選美真人騷《美麗40路》由孫慧雪、黃心美（Scarlett）、劉明軒（Vivian）和陳俞希（Hailey）擔任主持。

節目昨晚（2日）首播，短短1個月招募，節目組收到逾1000份報名表，當中有前亞視一姐薛影儀、曾做過嫩模的馮鎵瀠（Naomi）等。經過精挑細選，節目組邀請了100位高質淑女海選面試，包括前演員蔡潔雯、「搏擊女神」林慧倩、林奕匡太太李靄璣（Rikko）等。

相隔6年回歸ViuTV的Scarlett笑言，收到監製來電時，一度以為是被邀請參賽，而非擔任主持；阿雪表示自己首次亮相ViuTV，亦是真人騷處女作，心情緊張又興奮；海選時吳保錡在後台與阿雪相遇，2人興奮合照。

評判團方面請來著名化妝師暨大會形象總監Annie G. Chan、大會髮型總監Chris Cheng、人像及時尚攝影師「情Sir」、星級模特兒余曉彤，以及9位新晉男藝人，包括：KC黃家灝、Tsoul田曜誠、溫湯馬仕（Thomas）、陳樂庭、王峰、Stick林昆樂、Hei羅子熙、Taco黃泓祖、Meow劉瑞威擔任。

40位脫穎而出的參賽者，在首輪比賽以5人一組出場，擺甫士展現美態兼自我介紹，表現最好的20位可晉級。評判情Sir鍾情10號從事診所護士參賽者彭方廷Kiko，海選時情Sir已讚Kiko上鏡靚過真人，而且還不停問她：「結咗婚未？住喺邊？邊間診所做？」

輪到第3組參賽者出場時，各評判需競猜哪位參賽者年紀最大，當揭曉結果是44歲的14號翁貝怡（Florrie）時，全場嘩然！當中只有Thomas猜中，被Tsoul質疑一早知道答案。評判Annie G.亦忍不住要求Florrie到她面前近距離觀看，還問她是否做了很多醫學美容。不過Florrie聲稱沒有：「連facial都冇乜點做。」

當大家知道Florrie還有2個女兒時，樂庭隨意問一句：「有冇我咁大呀？」怎知卻換來23和21兩個數目字，樂庭驚訝到「擘大口得個窿」，Meow和樂庭說：「大個你呀已經，叫聲媽咪先啦！」Stick即時問Florrie：「今日囡囡有冇嚟支持你呀？」場面搞笑。

（即時娛樂）