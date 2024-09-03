法證6｜陳庭欣演強勢富二代 向「闊太專業戶」林漪娸偷師 (16:04)

對於新單元真兇，網民持多元意見，有人認為李玥呼之欲出，亦有人認為因為李玥的嫌疑太明顯，估計劇情後續將有大反轉，令Toby成為極具爭議性的嫌疑人。（無綫提供圖片）

無綫劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》昨晚（2日）播出第15集並開出新個案，國際名模Nana（蔣祖曼飾）自與馬來西亞富二代李啟（鄭衍峰飾）分手並逃回香港後，一直遇上不少驚險及離奇事件。

昨晚李啟母親李王愛蓮（林漪娸飾）在大女兒李玥（陳庭欣Toby飾）陪同下抵港，並開出天價著Nana離開李啟，及將腹中塊肉讓回給李家，惟遭Nana一口拒絕。未幾Nana的香水廣告拍攝現場，即發生離奇水晶燈墜落事件，Nana雖福大命大逃過一劫，但同場的大肚Model Peggy（鄧美欣飾）卻慘成替死鬼，送院後證實腦幹死亡，腹中胎兒則生死未卜。

對於新單元真兇，網民持多元意見，有人認為李玥呼之欲出，亦有人認為因為李玥的嫌疑太明顯，估計劇情後續將有大反轉，令Toby成為極具爭議性的嫌疑人。Toby在劇中的親弟李啟咄咄逼人、及對著Nana又恃勢凌人的狀態，演繹得甚具說服力，加上不時機心及貪權樣外露，令網民激心，笑言想掌摑Toby。

「老戲骨」林漪娸一副藐嘴藐舌狀態與蔣祖曼談判對壘戲，戲味十足。對於能與林漪娸同場，Toby很開心能有機會向「闊太專業戶」偷師：「論霸氣我真係唔夠我媽咪林漪娸嚟。今次係我第一次同佢合作，可能因為佢演得多富裕人家，啲霸氣好勁，我都觀察吓佢點演。我就揣摩到其中一樣嘢係，講嘢時最尾嘅語音，唔可以拉得太長，簡單嚟講個tone要倔啲，唔可以太多助語詞。」

（即時娛樂）