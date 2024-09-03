候選港姐玩轉菲律賓 倪樂琳化身女拳王 謝淑怡變「港姐好聲音」 (16:21)

港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》今（3日）、明（4日）兩集播出菲律賓碧瑤篇，黎芷珊聯同港姐師姐彭慧中，帶領2號倪樂琳、3號王汛文、4號謝淑怡玩轉菲律賓碧瑤。

今晚一集，3位佳麗首站去到約翰海軍營拜會國家級運動員Sandi，Sandi是馬拉松及障礙賽運動員，更是Skyrunning天空跑健力士世界紀錄保持者，Sandi帶她們親親大自然，騎馬在深山中穿梭，眾多馬匹當中只有一隻白馬，引來3位佳麗爭住要騎，最終2號倪樂琳靠猜拳贏得騎乘權。眾人移師運動場400米跑步比賽，3位佳麗和彭慧中以接力形式挑戰單拖上陣的Sandi，Sandi還讓她們先跑50米。

菲律賓是著名的選美之都，製作組請來菲律賓跨性別選美比賽冠軍AR Duque，傳授3位佳麗擺Pose和行Catwalk的技巧，AR Duque還會教她們由笑臉秒變Cool樣技巧，令她們獲益良多。3位佳麗與碧瑤著名唱作歌手Ingrid一起Jam歌，身為鋼琴家的4號謝淑怡負責彈琴大顯功架，而且她不只琴技了得，就連唱歌都很有水準，名副其實「港姐好聲音」。

明晚一集行程豐富，3位佳麗向泰拳冠軍Islay Erika Bomogao學打泰拳，3位佳麗換上背心短褲、戴上拳套化身女拳王，訓練擊拳、踢腿等泰拳動作，最後3位比拼打沙包，拳拳到肉兼腳腳有力。

行程尾聲，大家去到郊外野餐盡訴心中情，3位佳麗有入行意向，黎芷珊傳授心得：「你哋一定要主動，同埋裝備好自己，比如你話鍾意做戲，你要睇好多戲、好多劇集，你唔做多啲功課，到你要用嘅時候，你會唔夠嘢攞出嚟。」之後芷珊點名大讚3號王汛文：「佢做足功課，所有被訪者佢事前上網check晒，你可以嘗試做主持或者司儀工作。」

（即時娛樂）