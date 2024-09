next

快將70歲的鄭丹瑞(旦哥)即將榮升外父﹗旦哥和太太盧維思結婚後,育有兩女鄭瑤和鄭珉。大女鄭瑤今天(3日)在社交平台宣布喜訊,她貼出多張和男友Jacob的合照,並曬出巨鑽照,宣布即將嫁人,可喜可賀。鄭瑤以英文留言:"Days have been brighter lately #isaidyes"

(即時娛樂)