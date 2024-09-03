黎瑞恩等足5年重新啟動演唱會 10月戲曲中心舉行2場個唱 (18:41)

黎瑞恩將於10月19至20日，假座西九文化區戲曲中心大劇院舉行一連兩場《V Union恩賞．演唱會2024》。

2019年黎瑞恩正籌備演唱會，開始做海報設計、計劃演唱會歌單等，豈料卻遇上疫情，令這個演唱會計劃擱置。黎瑞恩跟樂迷一樣，足足等待了5年，這次拍攝演唱會海報，特意取景在戲曲中心，非常有意義，令黎瑞恩倍感珍貴。

黎瑞恩說：「這次演唱會籌備經歷，充滿挑戰與興奮，從得知要開演唱會到演出當日，我們只有3個月，但我希望能在有限時間裏，實現無限可能性，並做到最佳配對，帶給大家無與倫比音樂體驗。整個製作團隊中的每一位成員，都是我特別挑選，目的是希望能夠激發出全新火花，讓演出充滿活力與創意。

特別值得一提的是，我請到著名設計師陳華國先生為我設計一系列舞台服飾，讓演出更具視覺衝擊力，增添無限色彩！在音樂方面，我也特別邀請了音樂大師杜自持老師擔任音樂總監，確保演出能夠呈現最佳音樂效果。每一次排練都充滿能量、快樂與期待，讓我對這場演出充滿信心與興奮，希望大家能夠一起期待這場精彩的演出，讓我們共同享受這份音樂的喜悅！」

談及演唱會歌單，黎瑞恩表示：「這次演唱會中，我希望能夠向多年的朋友們打個招呼，選擇了耳熟能詳經典歌曲。我精心挑選了一些歌曲，其中有些能讓我回想起少女時代的感覺，還有一些則是帶有趣味和人生哲理的歌曲。

這次演唱會的主題，一切都源自兩個字——感恩。能夠在這段旅程中一直有大家相伴，讓我感受到無比的溫暖與支持。我花了很多時間和心思與監製一起寫下這份rundown，包括感恩欣賞、感恩傳承，還有感恩一路走來的陪伴，共賞人生的每一刻。這份情感是我演出背後最深的動力。

我希望能夠帶給我的粉絲特別禮物，選擇他們真的喜歡歌曲，甚至是那些聽到就會馬上認得的旋律。這次演唱會不僅是音樂的分享，更是我們彼此之間情感的交流，讓每位朋友都能感受到那份熟悉的喜悅與感動！」

（即時娛樂）