美麗40路｜「跳掣天氣之母」Sica媽登場 何洛瑤聞母參賽：最擔心家變 (13:24)

Sica受訪時談到媽咪參賽，她笑稱：「我最擔心家庭暴力啫，冇乜所謂，鍾意追夢就追囉。」（ViuTV fb影片截圖）

ViuTV全新選美真人騷《美麗40路》昨晚（3日）播出第2集，繼續有16至35號參賽者出場。26號參賽者50歲洪淑燕（榴槤洪）則是Sica何洛瑤媽咪，海選時被問到人生最大成就是什麼，洪淑燕坦言是「生咗個女」，事後Sica拍片尷尬回應：「真係好多謝佢，都...都好尷尬好肉麻，我哋屋企不嬲唔講呢啲㗎。」洪淑燕面試時還表示：「覺得自己得60幾歲命，應該都係活多10幾年，所以有咩想做就做埋佢囉。」引得評判大笑之餘，還被評判笑稱：「內在完全唔似50歲，同Sica差唔多。」

ViuTV的fb專頁今天（4日）貼出Sica媽咪面試片段，Sica媽自認比女兒更加「跳掣」，她見到3位評判時先說：「睇電視見到你哋，我係ViuTV Fans，我有朋友亦係ViuTV Fans，佢成日話如果喺電視見埋我，佢都好開心，其實我剩係想參加呢度同佢say hello。」

問到女兒是否知她參賽？Sica媽說：「Sica我有同佢講，佢爸爸我有噏過下，佢話『你咪黐線啦﹗超齡㗎喇﹗』我就是但啦，參加咗。（如果真係OK咗呢？）我𠵱家都係話扮攞手信畀朋友出嚟咋，冇嘢嘅。（囡囡支持？）佢話『我冇SayY嘅，去囉﹗試下囉。』」

其間加插大會訪問Sica片段，Sica搞笑說：「最擔心都係家變，身邊識好多人入行後，一係分手﹑一係拋妻棄子，我最擔心家庭暴力啫，冇乜所謂，鍾意追夢就追囉。」Sica媽被問與女兒誰較跳掣？她笑：「我跳過佢，基本上佢都似我，但啲才藝係完全零，唔識唱歌跳舞，魔音嚟嘅。」

（即時娛樂）