法證VI｜蔣祖曼勁Like林漪娸 倪嘉雯靠「濕疹妝」投入角色 (14:03)

談到與老戲骨漪娸姐高手過招鬥氣場，首度與漪娸姐合作的Joman笑言起初好驚，但經過數次交手後，即愛上漪娸姐。（無綫提供圖片）

無綫劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》昨晚（3日）播出一集，井Sir（袁偉豪飾）等人雖仍未調查出水晶燈殺人事件幕後主腦，但深知自己才是兇手真正目標的Nana（蔣祖曼飾），早已認定是李王愛蓮（林漪娸飾）所為，遂召開記招隔空向李太宣戰。

根據劇情，Joman和漪娸姐有不少衝突場面，2人同為好戲之人及霸氣十足，故每場戲均戲味十足。談到與老戲骨林漪娸高手過招鬥氣場，首度與漪娸姐合作的Joman笑言起初好驚，但經過數次交手後，即愛上林漪娸：「原來佢表面睇雖然好嚴肅，但實際係超Nice超專業，雖然我同佢係拍攝時先見面，但因為佢好溫柔、好親切，大家一嚟就有研究劇本同係咁交流。我記得有場佢情緒起伏都幾大嘅戲，但無論係近鏡定只係背對鏡頭主力畀戲我，佢每次都可以好精準咁拿揑情緒，真係好佩服，我好鍾意漪娸姐呀！」

昨晚一集新單元個案「針筒殺人事件」同樣精彩，銷售員文樂德（葉泓聲飾）被發現倒斃於後巷，半裸上身更插了大量針筒。正當Dr. Fan（蔡潔飾）及井Sir等為搜尋真兇苦惱不已之時，冼陽（關楚耀飾）向Dr. Fan投訴其介紹給自己的護士阿瑩（倪嘉雯Carmen飾）行徑古怪，似是涉及「針筒殺人事件」。

最終東窗事發的阿瑩逃跑至天台、並危站於高達17層樓的大廈天台邊緣與Dr. Fan對峙，備受嚴重濕疹問題困擾長達20多年的阿瑩，含淚激動申訴多年來被頑疾纏身的痛苦，除了痕癢及疼痛難當，朋友及途人的歧視及疏離亦令阿瑩心痛不已，從而對家人及社會充滿怨恨，更企圖自盡結束痛苦一生。

Carmen坦言拍攝時雖然做足安全措施，但一眾幕後同事也替她牙煙：「我真係企喺天台外面度拍，雖然有吊威也，但嗰度風好大，工作人員驚我會企唔穩。我好記得拍嗰陣我一路講一路向後褪，突然間我見到有工作人員係咁同我揮手，原來佢哋驚我愈行愈後會真係跌咗落去，嚇死佢哋。」

除了天台場景，Carmen感激劇組認真的「濕疹」化妝及近乎密不透風的服裝造型，亦讓她更易代入角色的苦况：「呢個濕疹妝要化好幾個小時，因為頸、心口、背同手臂全部都化。我好記得自己一化完妝照鏡都覺得好心噏，我幻想到一個廿幾歲嘅女仔、一個仲應該喺貪靚年紀嘅女仔，見到自己咁會有幾咁痛。」

（即時娛樂）