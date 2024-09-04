惠英紅貴婦Look壓軸行騷 未有追求者 自詡鮮花未諗退休 (14:15)

惠英紅、范冰冰、陳慧琳（Kelly）、鄧麗欣（Stephy）、何超儀和倪晨曦，昨晚（3日）到香港故宮文化博物館，出席活動CENTRESTAGE ELITES邀得首位躋身巴黎高級訂製時裝周的香港時裝設計師Robert Wun（雲惟駿）舉行的開幕時裝表演 ，眾女星均穿上Robert Wun的設計時裝到場，當中Stephy谷胸上陣、Kelly罕有低胸及范冰冰大玩透視最為性感。

惠英紅以全黑貴婦造型亮相，獲邀為時裝騷擔任模特兒最後出場行騷，她表示今次是相隔4年多再回港工作，很開心興奮，更自爆行天橋時，因台下很多熟人看着，感到十分緊張，細心看會見到她手震腳震，她說：「因為太耐冇返香港工作，點解冇人搵我呢？之後見到Kelly就問佢知不知行天橋嘅係我？佢話唔知，只見到行出來嗰個人型到爆！」

幾年沒有返港工作，是否因在內地掙得盤滿缽滿？惠英紅說：「唔係，邊度搵我就去邊度，我冇所謂，但可能香港有啲劇本唔太適合我，遲啲有好劇本，我一定會返嚟，之後再出席活動，就要返佛山為新戲開工，緊接再拍攝新劇及綜藝節目。」

她透露新戲中亦有騎馬動作戲分，膝蓋已貼滿膠布，她說：「因為騎咗好耐，膝頭有啲痠痛腳軟，始終都60多歲，𠵱家有啲驚騎馬，唔會騎得好快。」

惠英紅表示在內地4年多，差不多所有「小鮮肉」和「老臘肉」都合作過，很多工作也涉獵過，問可有追求者出現？她說：「冇，大家快啲介紹，全部都名草有主，但我唔係旁邊野花，仍然係鮮花。」問有否考慮停下來享受生活？她說：「其實我開工係最享受，因為有好多人陪，我覺得開工最開心，如果真係退休，相信自己冇𠵱家咁靚，𠵱家係寄託同習慣，有人需要我都係好緊要，但如果我嘅男朋友需要我嘅話，我又唔介意放棄事業。」

惠英紅指與陳家樂曾於電影演過兩次母子，知道陳家樂已榮升爸爸，對方亦有傳BB相給她看，可惜今次回港未能夾到時間探BB，她說：「都戥佢開心，睇住佢大，佢都演過我個仔2次，假假哋我都算做咗嫲嫲，已封大利市畀佢。」

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（即時娛樂）