TVB藝員高崗中槍身亡轟動一時 發哥劉丹送別故友 白彪剖白多年疑團 (15:51)

無綫藝人高崗當年中槍身亡事件轟動全城，群星包括周潤發﹑劉丹﹑沈殿霞﹑鄭裕玲及眾無綫高層當年親到靈堂致祭。（無綫提供圖片）

由方東昇及黃曉瑩攜手炮製的無綫首個跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》，昨日（3日）及今日（4日）一連兩集回顧40多年前轟動全港的無綫藝人高崗（蘇潭生）中槍身亡事件。

昨日一集的《猜猜我是誰》，主要集中還原事件來龍去脈，同時亦回顧高崗生前劇集演出。高崗1980年在西貢與休班警員鄭沛錕，因泊車問題發生爭執，高崗其後中槍身亡，終年36歲。

這宗命案起初列作「襲警案」，引發坊間輿論質疑，無綫電視亦高度關注事件，過百名藝人聯署聲援高崗，力挺高崗並非好勇鬥狠之人，促請當局徹查真相；另高崗生前好友周潤發、郭鋒及劉丹，則開會商議為家屬籌款。警方後來改控鄭沛錕謀殺罪，翌年陪審團裁定鄭沛錕謀殺罪不成立，誤殺罪成，判監5年；及後鄭沛錕同年上訴得直，獲高院裁定誤殺罪名不成立，獲當庭釋放。

今日播出的《猜猜我是誰》，內容主要圍繞高崗的喪禮，方東昇團隊接觸高崗摯友資深藝人白彪，以及高崗親弟蘇潭傑。今集播出過千人送高崗最後一程，多位影視圈重量級人物到場，包括周潤發、鄭少秋、沈殿霞、鄭裕玲、謝賢、狄龍和劉丹等，無綫於喪禮當日暫停所有拍攝工作，一眾高層亦親臨致祭。

明晚，無綫新聞部資訊節目《新聞掏寶》會全面及深入報道案件，除了搜羅更多高崗生前的影視作品，還有完整版的白彪及高崗親弟蘇潭傑訪問。雖然事隔40多年，兩人仍然印象深刻，白彪分享往日相處片段，力證故友為人，又剖白內心疑問：「我們驚奇，他那麼好脾氣的人，都會發生一件這樣的事。」至於蘇潭傑坦言兄長離世改變自己的人生觀，總之萬事有商量，退一步海闊天空。

（即時娛樂）