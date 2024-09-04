姚焯菲海外升學無阻音樂發展 拍新歌MV挑戰「喊戲」 (18:41)

姚焯菲（Chantel）日前推出本年度主打歌《至少他不似你》，是她於2024年推出的第7首音樂作品（包括合唱及獨唱）及第5首派台歌曲。雖然2024年過了8個月，但今年已是Chantel自2021年出道以來，最「多產」1年。

Chantel以細膩聲線演繹新歌，勾起某段回憶引起歌迷共鳴，唱出傷痛過後仍保留對愛情冀盼，知道「至少他不似你」就是下個值得付託的對象。

她說：「或許我們都曾遇到過壞對象，因而傷透自尊，本以為啞忍下去能開花結果，豈料收到被分手通知哭過後才發現，自己以往得到的並不是愛，倒是約束與控制；如今離開有毒情人就發現，世界之大，只要找到一個跟『你』不一樣的下個他，便有機會奔向幸福。」

《至》推出後大獲好評，不少網民大讚歌曲適合Chantel發揮其磁性歌聲，加上她愈來愈進步的低音，和日漸成熟唱功，以及富個人特色清晰咬字，同時有網民指出，歌曲與當年JW王灝兒的《矛盾一生》及《逃生門》等風格類似，加上Chantel在《聲夢傳奇》比賽期間被稱為「小JW」，以及同樣的曲詞班底，均令人感覺是在與這些失戀歌互相呼應。

歌曲MV亦製作用心，除了專程赴台灣取景，並有當地演員參與拍攝外，亦大考Chantel演技，皆因她要挑戰拍「喊戲」。

雖然Chantel需要繼續在海外升學，是次更是她首次遙距出歌及遙距宣傳，但今年她推出的音樂作品數量有增無減：除了5首派台歌包括《初心小島》、《Dreamscape》、《誰能避開戀愛這事情》、《CYA》、《至少他不似你》外，更有其他非派台電視劇主題曲包括《愛‧回家之開心速遞》主題曲《這個家》及《我們家的料理》主題曲《Will You Be My Lover》，合共7首歌，是她所屬唱片公司今年出歌最多的歌手。

（即時娛樂）