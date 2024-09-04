港姐2024｜王汛文奪友誼小姐激動落淚 陳甜甜走搞笑路線 倪樂琳瘦到面凹 (20:01)

陳甜甜廣東話對話未如理想，她笑說：「都無辦法，既然大家覺得我講廣東話搞笑，我就走搞笑路線啦！」（劉永銳攝）

《2024 香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行，15位候選佳麗今天（4日）會晤「最上鏡小姐」評判陳法蓉、朱凱婷，翁嘉穗及劉倩婷，獲師姐們分享選美貼士，同時為大會今年新增設網上投選「我最喜愛佳麗」獎拉票，（3）王汛文先拔頭籌，現場獲選為「友誼小姐」得主，她自信非陪跑者，更可望爭三甲。大熱門（2）倪樂琳賽前瘦到面凹，她承認正在磅數問題上掙扎；（9）陳甜甜亦自爆經常遇到佳麗們的美食引誘，又為廣東話障礙，急變陣走搞笑路線。

（3）王汛文奪得「友誼小姐」獎，從師姐陳法蓉手上接過花束時，激動得落淚，她受訪時表示對得獎感驚喜。有說「友誼小姐」沒殺傷力，多數陪跑，她反駁：「 剛在聽到班師姐評判講，最重要放鬆心情，少看新聞，最重要是展現自己，我想若果決賽狀態好，對爭三甲都會有信心。」

大熱門倪樂琳和陳甜甜異口同聲讚王汛文得獎實至名歸，倪樂琳認同王汛文為人友善、會照顧別人。陳甜甜感謝王汛文教廣東話，兼請她食蛋撻，問到有沒有因而吃胖？她笑言：「是啦，都怪她！其中好多佳麗都送我美食，13號程姜月都請我食嘢，我都不會拒絕，剛才食益生菌排毒，食完有點肚痛。」距離決賽倒數一星期，提到她廣東話對話未如理想，她笑說：「都無辦法，既然大家覺得我講廣東話搞笑，我就走搞笑路線啦！」

倪樂琳笑指自己外表走正經路線，其實性格上也會搞笑，心理上對選情有信心，但生理上面對磅數跳動，正努力平衡體態，她說：「最近瘦了2kg，我每逢磅數低過47kg，面部就會凹凹地，但又怕增加食量會變肥，所以心情忐忑， 不過對爭最上鏡小姐長有信心，覺得自己笑容真誠、燦爛、甜美。」

翁嘉穗與劉倩婷透露已經有幾個心水佳麗，翁嘉穗透露：「我個心水人選，是中位數。」劉倩婷笑說：「始終每人對最上鏡準則不同，幾個評判想法未必一致，反而三甲心水可能有些共識。」但她們指作為評判，一定會保持公平，會向每個佳麗贈予中肯意見，而選最上鏡小姐的評審準則講求佳麗整體質素和自然美。

另外，翁嘉穗老公鄔友正最近頻在網上開直播，揚言想參加《中年好聲音》 展歌喉，翁嘉穗說：「他不是真的想參賽，只是跟老師學唱歌，定個目標給自己。」至於老公重提當年「爭仔」風波，親解娶港姐冠軍翁嘉穗、放棄同屆港姐亞軍李明慧因由，翁嘉穗說：「沒所謂，都已過去了。其實是網民問他，他便回答，他不太很了解社交平台運作，最近見很多國內老闆開直播，他又嘗試去接觸，我都有叫他不用答太多問題。」

（即時娛樂）