古天樂讚李若彤保養得宜 返母校關顧學生情緒 (20:08)

身為演協會長的古仔表示下星期第一次會到其母校迦密中學，邀請了年輕藝人到時表演，亦邀請當年的同學出席。（柯美攝）

古天樂（古仔）和MIRROR成員李駿傑（Jeremy）今天（4日）出席護膚品牌活動，吸引大批粉絲現身支持。古仔最近馬不停蹄到台灣、成都和深圳拍廣告及為商品宣傳，當中包括與「姑姑」李若彤合作拍廣告，他讚李若彤完全沒變，依然美麗，他說：「她好少出街食飯，因為她對味精敏感，有自己的餐單。我們對上一次合作是賀歲片《金雞》，期間雖然沒見，但每年大家生日，都會互相祝賀，今次拍廣告敘敍，我說下次叫她。（再合作拍劇？）拍劇要夾到時間，電影就可以。」

說到香港演藝人協會（演協）舉行School Tour，透過到訪學校關顧學生情緒。身為演協會長的古仔表示，下星期第一次會到其母校迦密中學，邀請了年輕藝人到時表演，亦邀請當年的同學出席，藉此鼓勵學生，他說：「學生讀書有一定壓力，尤其是面對考試，所以入校園跟同學傾偈，分享個人心得和如何放鬆自己。自從School Tour短片出街後，接獲多間學校詢問，問可否到他們的學校表演，我想先汲取第一次的經驗，但概念是不停巡迴，我有時間，能夠出席都會出席。」

提到近日有人發掘出他在1993年陳慧嫻《Dancing boy》MV中跳開心舞，被取笑演戲耽誤了跳舞，他有留意，並自嘲應一早跳舞。有人建議他古仔考慮拍攝一段Dance Cover，古仔聞言說：「完全沒有興趣，我又不是青春過人，留給年輕一代去做。」

日前有網台主持爆宣萱當年拍劇騷錢多過王菲，古仔騷錢應更加厲害，古仔說：「我不知別人的騷錢，我騷錢有幾多都忘記了，我當年是包薪，有騷錢，但我無理過，點為知一個騷錢，我拍電視劇6個月，半小時為一個騷，當時我還兼顧拍電影，有兩小時休息時間都去了拍電影，我完全無理過騷錢。加薪是有的。（是否好似君如加得50元？）沒那麼少，君如年代早我10幾年，是我的上上幾代，應未有包薪制。我加薪有10%以上，都好好，當時我拍電影，加薪又有得抽佣。」

（即時娛樂）