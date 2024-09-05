ANSONBEAN新歌MV爆肌 拍攝現場變流動健身室 (14:55)

ANSONBEAN（陳毅燊）在新歌《ONE DANCE》MV展示一身肌肉，他為保持最佳狀態，將拍攝現場變流動健身室。教練David不但控制他飲食，還帶住健身器材貼身鞭策他。每當導演停機，即使只有幾分鐘，David都要他做掌上壓、sit-up、拉橡皮筋等動作谷肌。《ONE DANCE》由ANSONBEAN與女友Jaime聯手作曲、陳詠謙填詞。ANSONBEAN說︰「呢首歌紀錄我成長過程，其實我好多時候都好困惑、好迷失，唔知點樣對待音樂、粉絲、屋企人、身邊人，因為好多嘢都係好新嘅經歷，唔係好識處理。我希望搵到方法做得更好，新歌就似係道歉，希望大家可以原諒我、畀機會我，去接受一個新嘅我！」

因此《ONE DANCE》MV中，出現他過往MV片段，他就以長矛擊破；赤膊上陣就有如他赤裸地展示個人感受。ANSONBEAN說：「唔係因為要拍MV、出碟、有project先至去做健身，其實更早之前，我就好想今年要練好身材，盡量食好啲、操練多啲。為咗呢個MV，我兩星期前已戒食澱粉質，5日前開始控制水分吸收。無水飲真係好痛苦，所以要珍惜食水！因為食外賣好難跟到我嘅餐單，最近我開始自己煮嘢食，第一次煮嘅時候喺Ig開直播，煮到好核突、好恐怖。第二日就問工人姐姐點煮，佢教咗我一啲方法煎雞，問女友點樣爆蒜頭，仲有問媽咪、上網查、粉絲留言教我，然後我買咗啲工具幫手，容易咗好多。」除了一身肌肉，ANSONBEAN在妝容亦花了小心思。他說：「由於今次唱片主題 係『火』，MV導演William想呼應番，所以要有『曬燶咗』效果，面紅紅和雀斑。」

（即時娛樂）