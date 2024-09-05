《美麗40路》20強出爐 Sica媽媽被Foul惹觀眾不滿 (17:05)

ViuTV選美真人騷《美麗40路》昨晚（4日）播出第3集，20強參賽者誕生，包括1號周雅韻（Connie）、2號文炎君（Bonnie）、4號葉慧如（Heidi）、 6號曾甜詩（Sophie）、7號吳寶儀（Polly）、9號陳懿汶（Barbie）、10號彭方廷（Kiko）、11號林慧倩（Giselle）、12號鄧祖欣（Pam Pam）、14號翁貝怡（Florrie）、16號馬麗如（Taylor）、19號陳雅慧（仙迪）、20號李泳芯（Nika）、21號温儉美（Creamy）、 22號朱筠雅（Katchupx）、 30號文芷苓（校長）、 35號曾凱霖（Belle）、36號黃浩鈴（Mekie）、 37號趙芮嵐（Yolanda）、40號高以嘉（以嘉）。

20位晉級佳麗經過大會形象總監Annie G.和大會髮型總監Chris Cheng大改造後，再由人像及時尚攝影師情Sir親自操刀，拍攝全新造形照。之前被Annie G.評為「求其紥住啲頭髮，一睇就知係媽咪」的44歲Florrie，改造之後令人眼前一亮。孫慧雪看見禁不住說：「個樣好細個，好crazy囉！」眾多佳麗中，情Sir指最難影的是Nika，原來拍照當日4位主持監場，還不時發出和情Sir相反的指示，令拍照過程出現小混亂。7號吳寶儀（Polly）被 Annie G.大讚為「翻版梅豔芳」；37號趙芮嵐（Yolanda）亦被盛讚為「翻版安室奈美惠」。

ViuTV藝人何洛瑤（Sica，主席）的50歲媽媽、26號參賽者洪淑燕（榴槤洪）無緣晉級，惹來大批網民不滿﹗不少網友在ViuTV官方facebook留言「當年：還我Sica！今年：還我Sica媽！」、「點解冇主席媽咪」、「我想睇Sica媽」、「還我席媽」、「還我Sica媽，冇咗風趣的她，好悶唔想睇」、「無Sica媽媽已經無咩好睇」等。不過，有網民認為Sica媽表現麻麻，被淘汰證明ViuTV沒有造馬；有網民就笑言︰「Sica阿媽可能簽咗，唔使上節目玩。」

（即時娛樂）