李麗珍為角色不介意蒼老變肥 李靖筠拍牀戲緊張到出汗 (21:07)

李麗珍與李靖筠在導演羅耀輝新作《望月》中飾演母女，李麗珍為演歷盡滄桑的媽媽，顛覆以往形象，體重達120磅，再以素顏及白髮形象出鏡。她說︰「不打緊，演員要演不同角色才好玩，如經常做靚女就沒意思了，這次的角色頗有挑戰性。」李麗珍表示導演最初沒要求增肥，其實是她在疫情期間暴飲暴食及沒喼弗在先，導演知道後認為更符合角色形象。她說︰「我拍完這套戲後立即減肥，不容許身形再崩壞﹗我當年懷孕時也試過120多磅，但變胖拍戲還是第一次。我平日維持體重在106磅，早前吃了不少腸仔包令體重回升，我立刻不再食。」李麗珍回憶開工前不慎扭傷腳，得導演體諒和遷就，讓她持拐杖拍攝。她表示︰「有場戲我要拿着拐杖拍，導演說不緊要，叫我直接當角色有風濕症狀。本來我想扮老一點，但導演覺得我演回貼近現實年紀就可以。」導演羅耀輝透露本安排了幾個壯男抬李麗珍到天台拍攝，結果她自行忍痛走上去。

李靖筠說︰「李麗珍負傷拍戲是錯有錯着，間接助我及戲內的哥哥陳湛文更快入戲。我們常在片場提醒她要小心，一起照顧這位戲中媽媽，更快建立出家人感覺。」李麗珍讚李靖筠的表現是她意料之外，拍攝時隨時喊得出。李靖筠表示李麗珍比想像中親切︰「她經常分享和女兒的生活細節，我有時會投射感情進去，覺得自己好像是她的女兒。」談到其角色玩交友App識男仔而失身，李靖筠回憶拍攝牀戲時十分尷尬︰「我不是第一次拍牀戲，但永遠不會習慣！因劇情需要，導演要求我和對手戴玉麒互相呼喚名字，我緊張到出汗，不好意思要他碰到我的汗水。要重演失身這回事，有點難度。」導演羅耀輝上一部作品已是2016年的電影《幸運是我》，他說︰「逆市開戲很艱難，由於是小本製作，壓力更大。我不想超支，要控制在14日內拍完。我每天開工時也很珍惜，不知下次機會在何時。」

（即時娛樂）