《中年2》鄭梓浩澄清食軟飯兼劈腿指控 前女友︰大話精 (19:35)

曾參加無綫《中年好聲音2》的前歌手鄭梓浩早前被舊愛Grace控訴是渣男，鄭梓浩列出5點澄清，Grace知道後批評他是大話精。（鄭梓浩Ig圖片）

曾參加無綫《中年好聲音2》的前歌手鄭梓浩（Brian）早前被舊愛Grace控訴是渣男，Grace說她一直供養鄭梓浩，曾花數百萬助他圓歌手夢，更曾代還逾50萬卡數與屋租，及負責其長子的肌肉萎縮醫療費，惟鄭梓浩劈腿一腳踏幾船，更同時獲其他女性大額金錢資助。報道出街後，鄭梓浩形象受損，大量歌迷脫粉。

鄭梓浩今早（5日）透過粉絲群組反駁Grace的指控，他列出5點澄清，包括「有關於片中談及出軌的內容，本以為與前女友Grace分手後可以回到朋友關係，所以還有跟對方聯絡，但作為男性就當自己錯，不希望與她計較，其實一早已經與對方說分手」、「有關於『小三』提供性服務，其實根本就沒有這個人出現，至於回到內地做抖音的場地也是公司的直播間，在場的公司同事可以做證」、「壯陽藥純粹亂講」、「有關於前女友Grace指出錢出力幫助尋回歌手夢想，其實分手的最終原因是因為大仔生病，以及她反對大仔回內地就醫，其實在醫院的期間不斷來電騷擾」、「回到內地發展做直播每周三次，如果前女友Grace真的如所說的給予幾百萬費用，自己還需要這麼勤力做直播嗎？若果真的會內地做直播，也是純粹為了努力賺錢醫治大仔的病」。

對於鄭梓浩的澄清，Grace斥他是大話精，表示「小三」影片是在前年12月4日拍攝，而提出分手的日期是去年12月21日。她強調自己所說的都是事實，沒有誣衊對方。

（即時娛樂）