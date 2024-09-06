魏浚笙11月伙陳蕾洪嘉豪亞博開騷 享受合作拒台上騷肌 (14:24)

魏浚笙（Jeffrey）、陳蕾及洪嘉豪（Kaho）將於11月16日，假亞洲國際博覽館Arena合作演出《KATCH OUR LIFE 陳蕾 x 洪嘉豪 x 魏浚笙 音樂會》。3人首度合作十分雀躍，各以一個形容詞分享心情。陳蕾說：「我會形容為緊張，因為我驚唱嚴肅嘅歌望到Kaho或Jeffrey會忍唔住想笑，頭先影海報已經係，人哋set咗個好有氣質嘅場景，但我忍唔住笑。」Jeffrey分享對兩位拍檔的感受：「我會用光芒去形容，因為有時見到Kaho同陳蕾都好有光芒。」Kaho則表示：「一定要用豐富去形容，因為我哋3個嘅曲風，尤其陳蕾比較唔同，但我同Jeffrey又有唔同，台上可能會有啲幾好玩嘅嘢。」

陳蕾、Kaho與Jeffrey早前為音樂會拍攝海報，攝影師特別營造了帶有王家衛電影感覺氛圍的場景，他們都收起了輕鬆心情與笑容，在鏡頭前擺出Chok爆甫士。他們拍攝時原來不約而同想起王家衛電影世界的演員。Kaho說：「我都想做番啲氣質出嚟，所以有啲相我係張國榮嘅翹腳。」陳蕾表示：「我都有個曼玉腦喺度！」Kaho聞言說：「我係國榮腳，你係曼玉腦，Jeffrey本身就係城武樣！」Jeffrey聽到Kaho這樣說只識傻笑。

音樂會以「Katch Our Life, Bravely Be You」為主題，鼓勵大家活在當下，勇敢做自己。Jeffrey被問到如何在生活上勇敢做自己時說︰「我會捉緊做人嘅信念，因為信念好緊要。」Kaho續說：「我諗係捉緊當下，因為我唔識，好多時都珍惜唔到呢一吓。」陳蕾認同Kaho：「我都覺得係要捉緊當下，例如今日拍攝，有時我都唔知笑乜嘢，但就係想捉緊當下呢個同佢哋一齊合作好愉快嘅心情，希望演出當晚大家都可以好享受當下，捉緊當下，帶畀大家精彩嘅表演。」Kaho補充：「未必次次演出都有好放鬆嘅陣容，可以好珍惜可以玩，希望演唱會當晚可以做到呢種感覺畀大家。」

陳蕾擅長編織，她被問到可會為兩位男士編織演出服裝時笑道：「眼神已經確認佢哋唔打算著我織嘅嘢。大家合作，無謂搞到人哋喇，織完佢哋唔鍾意我又唔好意思。或者織啲小物件，當護身符袋住，當係首次合作嘅一個紀念品同祝福。」曾在個唱上曬肌的Kaho說︰「其實我冇操肌呢方面嘅興趣，純粹覺得上台都要弗啲，但我之前有少少過火，所以今次會健康番啲，肌肉就交番畀兩位。」Jeffrey聞言表示：「我真係冇咗肌肉喇，消失咗，所以今次好想純粹享受同兩位合作。」Kaho笑言：「點知全部衫都係露臂同低胸！」Jeffrey說：「我想今次做到慢慢輸送歌詞每粒字嘅感覺畀台下觀眾，講好一個故事係我今次想做到嘅嘢。」

（即時娛樂）