許光漢入伍後首現身 獲6小時榮譽假 提早中午12時半離營 (16:39)

33歲台灣男星許光漢上月20日低調入伍，於台中成功嶺替代役訓練班，執行替代役第258梯次基礎訓練役程。據台灣自由時報報道，他歷經16天基礎訓練後，今天（6日）可放假離營。許光漢的原定離營時間為黃昏6時，但他在軍中因內務整理優良獲4小時榮譽假，月初時參加替代役歌唱比賽，與中隊成員贏得第3名而獲2小時榮譽假，合共6小時，可提早於中午12時離開。

今日中午12時26分，許光漢身穿藍色Tee及短褲，拿着一袋行李走出營區大門。他向在場傳媒微微鞠躬致意，稱希望能低調服役，謝謝大家關心，隨後在經理人公司同事陪同下登上保母車離開。

許光漢預計後天（8日）黃昏6時前返回成功嶺繼續接受訓練，再於13日撥交南投中興新村公益大使團駐點，以公益大使身分至社福機構義演歌舞、戲劇及魔術，直至明年8月退伍。

另外，有報道稱有爆料者不點名指許光漢服役時享有特權，包括聽3小時演講期間可使用獨立洗手間，毋須與同場的千多名役男一同排隊；替代役新訓三餐由食品商供應，但「某明星」常被帶到中隊長室或副中隊長室，享用從軍營外帶入的外賣；爆料者亦指「某明星」常缺席「民防課程」，仍因獲放寬缺課時數而得到完訓證明。

對此，替代役訓練班執行秘書稱爆料內容太誇張亦不可能發生。執行秘書表示演講地點沒有獨立洗手間、訓練班不可叫外賣食物、所有人必須完成40小時民防課程，不能缺席。他表示許光漢受訓期間表現低調，吃大鍋飯、睡大通鋪，被詢問可否捐血拍照作公益宣傳時也婉拒，不存在有特權。

（即時娛樂）