江若琳感恩曾經歷難關︰沒有那些事就不會遇上我丈夫 (17:51)

江若琳（Elanne）日前接受HOY主播王凌燕訪問，暢談相隔7年再出歌的感受。她表示新歌《一直留在心底的事》是其青春及成長故事：「大家在成長路上都會為自己許下一些心願，很多人可能因為生活所迫，未必能達成18歲時許下的願望。我這首歌是想說，無論去到一個怎樣的年齡或階段也好，如果有天能尋回心中的鎖匙，其實仍然會有一道大門為你而開。」

Elanne回想起18歲那年入行時有很多願望，後來一切事與願違，面對很多難關與逆境。她說︰「這就是人生﹗我在人生最低潮時遇到他（丈夫蕭唯展），他也要幫我承擔很多事、陪我渡過很多風雨，但他曾對我說︰『你不要去想所有煩惱和壓力，全都放在我身上吧，因為我有能量為你遮風擋雨﹗』你最初會覺得這可能是追求女仔時的說話或是結婚時的誓言，但我發生了一件這樣大的事情，他真的一直陪伴我到底。現在回想起來，我的人生沒有不幸。我常覺得共富貴是很容易的，但共患難最難，所以我很多謝他﹗」

Elanne成為媽媽後，認為1歲兒子Owen也是與她共富貴和患難的人。她表示兒子現在每天也說很多話，說得最多的是「媽媽」。Elanne表示︰「他每天也說100聲『媽媽』。」談到對自己或家人的心底話，Elanne說：「我很感謝每一個遇見，無論是我以前的經歷、遇到的人和事，其實沒有是壞的。這一刻，我很感謝每一個人，因為沒有那些事，我就不會遇上我的丈夫。我常說，上天如覺得我可以經歷所有歷練，會送一份禮物給我，兒子就是這份禮物，所以我會很珍惜。」

（即時娛樂）