柳應廷獲贈添布頓導演親筆簽名海報 藉歌曲向偶像致敬 (18:14)

MIRROR成員柳應廷（Jer）是添布頓的超級粉絲，收到有他簽名的電影《嘩鬼家族Beetlejuice》海報時非常驚喜。（大會提供）

MIRROR成員柳應廷（Jer）日前獲電影《嘩鬼家族Beetlejuice》中的陰間使者「阿卜」，送贈有添布頓親筆簽名的電影海報。（大會提供 / 明報製圖）

添布頓（Tim Burton）執導，米高基頓（Michael Keaton）、雲露娜維達（Winona Ryder）及珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）合演的電影《嘩鬼家族Beetlejuice》（Beetlejuice Beetlejuice）今天（6日）在美國開畫，香港提前一日上映，首映日開畫即成為開畫票房冠軍。男團MIRROR成員柳應廷（Jer）是添布頓的超級粉絲，他日前獲陰間使者「阿卜」送贈有添布頓親筆簽名的電影海報。

Jer見到阿卜後十分驚喜︰「真係好驚喜，可以見到電影角色走入真實世界，真係意想不到，而且佢仲送咗張有Tim Burton親筆簽名嘅美版海報畀我，真係好開心，意義重大﹗我好耐以前已經鍾意Tim Burton，《朱古力獎門人》、《怪誕城之夜》、《愛麗絲夢遊仙境》開始，佢拍嘅作品都好經典，好佩服佢可以創作到一個屬於自己嘅風格。」

Jer透露與《嘩鬼家族》的緣分：「今年年頭創作兩首新歌嘅時候，咁啱翻睇咗一次套戲，所以我希望可以藉住首歌向Tim Burton致敬，亦都藉此提醒自己喺音樂上堅持自已嘅風格。咁啱嚟梗《嘩鬼家族Beetlejuice》上映，真係好期待同想快啲入戲院睇！」

（即時娛樂）