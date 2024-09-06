張家輝《贖夢》再入3歐洲影展 《重生》內地票房後來居上 (18:44)

張家輝主演的電影《重生》上月16日在內地上映，日前（4日）以超過560萬元人民幣的成績，撼贏多部同期中西猛片，首次登上內地單日票房冠軍寶座。對於電影能後來居上奪冠，家輝十分開心：「當然好興奮，今次第2次同馬浴柯導演合作，比上一次更有默契，合作得相當愉快﹗今次能夠喺咁冷嘅票房氣氛下得到咁嘅成績，簡直可以話係殺出條血路！感謝台前幕後付出嘅努力﹗」

家輝在戲中飾演毒梟狂妄私生子，一頭金髮配血疤造型，再加上其影帝級演技獲影迷大讚。他表示：「我一直都希望可以喺我嘅工作上多變，無論題材、角色同造型，都希望從中可以搵到創作嘅新鮮感。我喺《重生》中扮演一個為復仇嘅亡命之徒同喺《贖夢》飾演精神病患者，兩個角色都能夠滿足到我演戲嘅欲望！當然，欲望係無止境，我仍深切希望將來可以遇上更多挑戰，遇上更多好伙伴，一齊喺電影路上追逐。」

由家輝自编自導的電影《贖夢》自年初起獲邀參與多個海外影展，近日又連環入圍德國奇幻電影節（Fantasy Filmfest）、英國曼徹斯特Grimmfest電影節（Grimmfest）、巴黎詭奇電影節（L'Étrange Festival）競賽單元，合共3個歐洲影展。家輝說：「《贖夢》獲得咁多海外影展賞識，反而令我增添壓力，擔心老外喜歡，華人地區卻水土不服，哈哈！不過，壓力往往係自我推動嘅能源！高興吧﹗隨緣吧！」

（即時娛樂）