黃心美追求一見鍾情 劉明軒盼捉緊生育尾巴 孫慧雪照顧家庭嗌疲倦 (23:00)

孫慧雪擁有一個幸福家庭，她笑言不知道自己是否最幸福，但跟黃心美、劉明軒相比，肯定是最疲倦的人。（劉永銳攝）

黃心美、孫慧雪及劉明軒3位40+女星，近日一同主持ViuTV選美真人騷《美麗40路》。3人雖然首次合作，卻一見如故，鏡頭前後均無所不談。

前「ViuTV一姐」黃心美時隔6年重返娘家，拍攝節目時毋須出外景，她否認獲優待，覺得是製作組太了解自己，知道拍攝地點太曬太熱就不找她。今年42歲的她完全不在意年紀，坦言30多歲時已沒再記着自己有多大，只是覺得人長大後經歷了很多離別，爸爸及愛犬均已離世。曾經歷婚姻失敗，黃心美雖未害怕，卻已對愛情沒感覺，完全沒有想過拍拖。她說︰「我喜歡一見鍾情﹗雖然有人對我好好，不知道是否追求我，但我多數會立刻落閘。結過婚又離過婚了，還急什麼？如果是為了生孩子，才會急吧﹗不過，我認識了阿雪後，覺得生孩子好痛苦，對生育有恐懼。」

同樣42歲的孫慧雪去年7月誕下細仔Rian，她自嘲生完Rian後再變蠢，差點忘記自己早已踏入4字頭。兩位拍檔均曾經歷婚姻失敗，孫慧雪卻說不知道自己是否3人當中最幸福的一個︰「我不知道自己是否最幸福，但肯定是最疲倦﹗我下班回家後還要照顧兒子，老公覺得他放工後就是休息時間，即是我不能休息﹗有沒有搞錯？我曾為此不停跟他吵架，但大家已調和了，目前分工合作。」

劉明軒闊別熒幕8年，主持節目初期曾擔心，幸在背稿方面沒問題。今年46歲的她近年重返校園，剛修畢有關遊戲治療的碩士課程，打算之後再攻讀其他課程。不過，劉明軒自言40歲後身體麻麻，患有耳石移位及嚴重偏頭痛，需服用類固醇藥物。與黃心美不同，劉明軒不相信一見鍾情，認為兩個人的感情要慢慢培養。她說︰「兩個人能相處到，是很困難的。到了這年紀，我不會遷就別人。我其實很喜歡小朋友，但沒有另一半。即使未能抓緊生孩子的尾巴，我也不會有遺憾。」

（即時娛樂）