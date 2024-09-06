姜濤玩大眼Filter驚變張敬軒 希望推出個人專輯 (20:50)

MIRROR成員姜濤今天（6日）因颱風影響，於家中開直播接受電台訪問宣傳新歌《Every Single Time》，高峰時期有8800人在線收看。姜濤受訪時攬住「阿尷」公仔，又快拍家中的客廳狀况，及一度玩大眼Filter，被粉絲取笑變成「張敬軒」。

姜濤與張繼聰是好朋友，他說聽到對方這首歌的Demo後便很喜歡，覺得去年舉行的個人演唱會很需要這首歌，因此便向對方邀了這首歌，在演唱會上首次演唱。對於歌曲延至今年才派台，姜濤表示完成個唱後有很多新想法，而且不想太倉促，才拖至今年才推出。MV由馮德倫執導，他說︰「今次合作好開心，馮導唔太多嘢講，我哋睇法好一致，相處好輕鬆。佢同我講好耐冇打波，想同我打，我覺得打波嘅人都係好人。」

有指舒淇曾在MV拍攝當日到現場探班，姜濤說︰「佢嚟時我唔知，佢好低調，戴住帽及口罩，所以無發現到。我拍Dance Version前，先知佢嚟咗，大家都特別畀多啲力，踏步、拍手都大力啲，因為估唔到佢喺度。我拍完佢就走咗，好低調，不過有話之後可唔可以再見。」

姜濤稱已拍完新劇，將開始排練MIRROR團歌及MV拍攝，之後亦會推出MIRROR的小組歌曲。有歌迷留言問何時推出國語歌，他表示︰「公司有話過想出，但我唔知，哈哈﹗我唔敢答有冇國語歌，要有公司同事喺隔籬，但我就希望可以出國語歌。出碟？希望有啦﹗可能真係有呢﹗我唔知邊啲答得。身為歌手，有自己專輯係好開心。」

（即時娛樂）