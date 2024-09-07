舒適堡「暫」結業 蔡國威年初花近萬元購10年會籍 (13:10)

有38年歷史的舒適堡健身及美容中心昨天（6日）宣布「暫時全線結業」以待重整業務，稱新投資者承諾繼續為客戶免費提供餘下所有健身卡、私人教練課堂及美容療程服務。有到勞工處求助的員工透露公司前日仍有收客，消委會表示截至昨午4時接獲34宗投訴，涉款逾190萬元。有協助受影響顧客的區議員稱暫接至少50宗求助，估計總額逾100萬元。

愛好健身的蔡國威原來是事件中的其中一位受影響客戶，今年1月付了9800元跟舒適堡簽下10年會籍合約。他接受傳媒訪問時表示曾是舒適堡的舊客戶，中途曾轉到已於2021年結業的連鎖健身中心Goji Studios，以及24小時的24/7健身中心健身，至今年初完約後轉投舒適堡。他自嘲︰「我冇被人sell堂嘅，年頭覺得9800蚊有10年約好抵，玩佢2、3年咁樣囉，冇諗過一個風，佢就順勢執埋﹗通告話有新投資者，會照顧番所有舊會員，我暫時抱觀望態度，希望真係好快有新投資者出現。我幾黑仔，做邊間執邊間，依家考慮Join番24小時健身中心。」

蔡國威今天在社交平台說︰「係呀... 又瀨嘢，希望真係有新投資者，希望快啲重開番，希望可以快啲做番運動﹗基本上平時冇乜嘢做都會去，突然間話執就執。希望新投資者重開，不過都唔可以等太耐，可能要Join其他健身中心。」

（即時娛樂）