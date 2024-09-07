《天若有情》袁鳳瑛轉職輔導工作 想了解出軌偷食心態 (15:56)

袁鳳瑛1990年代因主唱劉德華電影《天若有情》主題曲而走紅，淡出樂壇多年的她目前從事演藝教育及家庭輔導工作，敖嘉年知道後立即請教她消化別人負面情緒的方法。（林祖傑攝）

袁鳳瑛、敖嘉年、《中年好聲音》的何博文及梁凱榳等昨晚演出慈善演唱會，獲黃夏蕙送上金牌鼓勵。袁鳳瑛1990年代因主唱劉德華電影《天若有情》主題曲而走紅，後來因不適應娛樂圈生活而重投校園，目前從事演藝教育及家庭輔導工作。她透露曾為圈中人輔導︰「有些是舊相識，有些是透過朋友介紹，通常會一起討論問題在哪裏。疫情期間，看到有幾位演藝朋友自我放棄，我就希望多出來帶出信息，高山低谷不重要，從事演藝工作，人生一定要有足夠經歷，作品才會豐富。」

對於《中年好聲音2》的鄭梓浩被舊愛力數有「偷食心癮」，袁鳳瑛說︰「我也有留意娛樂新聞，很想了解他們的心態。我會想，個男仔是否未能從正印身上得到滿足，就像從前的皇帝，想嘗試去看能否獲得渴望的東西。因此，我們輔導別人時，會慢慢了解他們本身的需要。」她被問到可覺得鄭梓浩需要接受輔導時說︰「哈哈，這個要大家轉介，因為我不可以主動，而且要他願意才可。」

敖嘉年向袁鳳瑛請教如何消化別人的負面情緒。袁鳳瑛自嘲出道時像怨婦，修讀完心理和輔導課程後要先調節自己，才有足夠能量影響其他人。敖嘉年談到有前輩指無綫當年人工低時說︰「我很幸運，當年由電台轉到無綫時的人工OK，拍劇經常爆騷，但不可以說是很高人工。其實大家都差不多，一樣是捱出來，很多地方都是這情况，唯有自己在外面掙多些錢。」

（即時娛樂）