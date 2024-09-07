馮德倫吳彥祖現身紐約時裝騷 勾網民《美少年之戀》回憶 (17:41)

馮德倫（Stephen）、吳彥祖（Daniel）香港時間昨天（6日）早上出席在美國紐約舉行的時尚品牌活動，勾起不少網民對他們多年前合作主演電影《美少年之戀》的回憶。（大會提供）

馮德倫（Stephen）、吳彥祖（Daniel）香港時間昨天（6日）早上出席在美國紐約The Hamptons舉行的時尚品牌春夏系列時裝騷，同場還有英國男星Jude Law、日劇女王鈴木保奈美、日本混血名模長谷川潤、美國R&B天王Usher、韓國演員柳俊烈、女團aespa成員Winter、鄭秀晶（Krystal）等，活動更請來1990年代的元祖級超模Naomi Campbell、Christy Turlington行騷，台上台下均星光熠熠。

Stephen與Daniel相識近30年才首次一同欣賞時裝騷，Stephen說：「今次好開心同榮幸能夠出席品牌時裝騷，我第一次嚟The Hamptons，知道好多人嚟呢個地方度假，呢度係天氣好好、陽光海灘嘅地方。我經常出席時裝騷，今次同好朋友Daniel一齊參加。聽講佢係第一次睇時裝騷，我都好驚訝，有多個朋友傾偈好開心。」

Daniel首次獲邀出席睇騷十分興奮︰「咁大個第一次睇國際性嘅時裝騷，好開心同老友Stephen一齊，我哋已經有差不多30年嘅友情，所以一知道可以一齊參加真係好開心。」不少網民看到兩男神同場，留言讚他們很靚仔，紛紛想起兩人多年前合作演出的電影《美少年之戀》。

（即時娛樂）