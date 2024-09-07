《香港經典  光影重塑》團隊赴威尼斯領傑出貢獻紀錄片獎 (22:14)

香港電影的紀錄片《香港經典 光影重塑》幕後團隊包括製片人梁慧儀、監製陳善之、導演夏永康和 黃國強與紀錄片導演 陳仲祥早前專程赴威尼斯，出席頒獎禮晚宴及親身領取由《FILMING ITALY VENICE AWARD 2024》頒發的「傑出貢獻紀錄片」獎項。原本林家棟同行但因受傷未能出席，團隊到達頒獎典禮的酒店後，便拿出香檳跟林家楝連線，他在視像中笑說：「你哋就好啦，飲香檳慶祝，我要飲中藥，希望中西合璧快啲好番。」

在頒獎禮上，大會主持邀請《香港經典 光影重塑》眾人到台上，製作人梁慧儀代表團隊以英文說出致謝詞：「大家晚上好，我要感謝《FILMING ITALY VENICE AWARD 2024》和其組委會，我們深感榮幸能獲此殊榮。我謹此代表團隊向香港電影業和所有熱愛及支持香港電影的人表示感謝。」最後她以廣東話說：「多謝香港電影陪伴我們成長。」接著主持邀請意大利「羅馬拉齊奧電影工會」兼「旅遊協會」局長保羅•傑特里尼上台頒獎，他在頒奬給團隊後說：「恭喜從香港來的朋友，我們拉齊奧大區電影局和杭州、成都、北京及香港有很多交流和合作，和北京也有許多電影合拍及推廣，謝謝您們參加這次美好的活動。」

《FILMING ITALY VENICE AWARD 2024》大會不單止於頒獎禮翌日安排《香港經典 光影重塑》在《威尼斯國際影節》上放映，也邀請了團隊走紅地氈，西班牙著名導演艾慕杜聯同由他執導的電影《隔壁房間》(The Room Next Door) 的兩位女主角，包括奧斯卡影后茱莉安摩亞 (Julianne Moore) 及泰迪史雲頓 (Tilda Swinton) 緊接其後走紅地氈。 陳善之表示能在這麽近的距離看到偶像級電影人艾慕杜華真的感到很興奮。梁慧儀續說：「今次《香港經典 光影重塑》在《威尼斯國際影節》的門票非常搶手，連我們也沒有門票入場觀看，不過我知道觀眾看完後反應非常好，意大利當地最大的電視台也希望我們這邊授權，在他們的頻道上播放這個紀錄片系列，希望透過《香港經典 光影重塑》能讓世界各地更多人有興趣去了解和欣賞香港電影。」

（即時娛樂）