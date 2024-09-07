方中信 周家怡現身英皇概念店 吸引近百粉絲包圍簽名合照 (20:49)

英皇娛樂期間限定概念店「0 e:ffect Concept Store」上月中開幕以來，旗下藝人先後落舖撐場，繼蔡卓妍、李幸倪、關智斌、伍詠薇、石修、歐陽震華、沈震軒等，昨日方中信、周家怡及李靖筠突襲concept store，引來近百人上前簽名及合照。

三人於店內四處遊走又拍攝四格相、抽扭蛋及閃卡。抽閃卡時，周家怡一擊即中抽到方中信閃卡，興奮得向着方中信大叫：「哎吔！我抽到你呀！我贏咗啦！」又即時向方中信索簽名。三人又自掏腰包買了T恤支持公司，大讚設計靚，說：「件『冤枉tee』同埋件『ABCDEEG』好靚喎，真係著得出街。」隨後他們到「EEG FAM」打卡牆簽名，方中信簽完名後，家怡靈機一觸，提議方中信在自己的Q版小卡上簽「方中SIR」。她上網找「SIR」的「中文寫法」，方中信便望着相片照抄，於打卡牆上的小卡親筆簽了「SIR」字。圍觀fans見到，便一擁而上要求方中信簽「方中SIR」，他亦有求必應，逐一簽名。事後方中信表示自己都是第一次寫「SIR」的「中文」，又笑說：「好難寫呀，不過見到大家咁開心，徇眾要求，同大家開心吓啦。筆劃有啲多同複雜，簽頭嗰幾個都要望住張相，之後簽熟咗都ok嘅，哈哈。」

（即時娛樂）