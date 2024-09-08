艾慕杜華首部英語片探討安樂死 奪威尼斯最高榮譽金獅獎 (10:04)

第81屆威尼斯影展香港時間今日凌晨閉幕及舉行頒獎禮，西班牙名導艾慕杜華（Pedro Almodovar）首次執導英語電影《The Room Next Door》，由《永遠的愛麗絲》金像影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）與《敵對同謀》金像女配角狄達絲雲頓（Tilda Swinton）合演，贏得最高榮譽金獅獎。他在台上表示把獎項獻給家人，稱「此片是我的首部英語電影，但精神上是西班牙的」。

《The Room Next Door》探討「安樂死」，艾慕杜華表示死得有尊嚴是基本人權，電影講述茱莉安摩亞與狄達絲雲頓曾是一對摯友，其後因故分開，多年後重逢，狄達已罹患癌症，請求好友助她自決生死。首映後全場觀眾起立鼓掌17分鐘，成為今屆最長掌聲時間的作品。

艾慕杜華在記者會上表示，其老家西班牙2021年已把安樂死合法化，「全球都應該有安樂死這個選項，透過適當監察，容許醫生協助有需要的病人」；狄達絲雲頓亦表示，並不害怕死亡，如果她跟角色一樣患上不治之症，「我或許會作出同樣選擇」。茱莉安摩亞則認為此片不單講述死亡，同時亦歌頌生命偉大。《The Room Next Door》將於12月20日在美國上映，為衝擊奧斯卡做好準備。

（即時娛樂）