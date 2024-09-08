楊千嬅北京開騷邀林子祥夫婦現身 自詡廣東歌手登工人體育場舞台好開心 (17:55)

楊千嬅昨晚（7日）在北京舉行《MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會》，自言作為廣東歌手能在北京工人體育場開騷十分開心。她說︰「我真的很開心，在我出道的年代，工體是一個指標，因為我是一個廣東歌手，這裏曾經是一個夢寐以求的舞台，在這開唱是遙不可及的夢，感謝這份堅持，感激從前電影年代讓我慢慢累積了一班喜歡我的歌迷，很開心在我50歲的時候還有這個機會，感謝你們給我人生一個很珍貴的珍藏。」

千嬅請來林子祥與葉蒨文夫婦擔任表演嘉賓，葉蒨文出場時笑言︰「原來大場面是這樣﹗千嬅當年拍攝《聲生不息》 時，把所有場面控制得很好，非常穩，讓我們老人家坐在一旁沒事兒這樣。」林子祥說︰「跟你拍過那麼多集節目，也沒機會合唱，所以這次一定要來。」千嬅表示林氏夫婦在其心目中是很好的榜樣，從他們的演出獲得力量和啟發。她說︰「能遇到你們是不可思議的事，希望你們一直做音樂，唱歌給大家聽。你們很重要，不止是對我，對廣東音樂、廣東歌同樣重要，感謝你們！」葉蒨文說︰「是音樂很重要。音樂讓人開心，大家都很愛音樂。」

完騷後，千嬅感謝林子祥、葉蒨文到北京擔任其個唱嘉賓，指兩人貢獻良多，在廣東樂壇很有分量。葉蒨文稱平日都是在香港當演出嘉賓，沒想到這次會到其他城市演出。她說︰「來到北京好好玩，團隊照顧得我們好好﹗那麼多粉絲愛千嬅，她有那麼多觀眾，戥她開心。」

（即時娛樂）