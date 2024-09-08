甄子丹獲頒世界傑出華人獎︰更大動力拍好電影 (19:19)

「第十八屆世界傑出華人獎」頒獎典禮今天（8日）在灣仔會展舉行，頒發獎項以表揚在世界各地對社會及國家有貢獻和影響的華人，今年的得獎者包括導演張藝謀、張國立、甄子丹及惠英紅等，前港姐劉倩婷獲頒「世界青年」及博士名銜。甄子丹為獲獎感到榮幸︰「獎項給我很大動力，鼓勵我拍好電影、過好每一天、做好每件事。」

他期待自監自導自演的新戲《誤判》面世，稱電影已進行了逾1年後期製作，希望可給予觀眾新角度和新鮮感；將參與拍攝的荷李活電影如武打美劇《功夫》（Kung Fu）電影版，能早日有好消息公布。甄子丹說︰「我已做好心理準備，未來1年都拍攝西片，家裏大小事由太太汪詩詩分擔，但我也會盡量抽時間陪伴家人。」大女甄濟如將推出廣東歌，甄子丹指女兒的廣東話其實不錯，又有唱歌天分，對她很有信心。他說︰「女兒叫我不用理她，也好，年輕人有自己想法，有清晰方向，讓她自己闖。無論有什麼困難，也讓她享受過程，我只當粉絲就好。她是否出廣東快歌？留待她公布，我不給意見，怕被她罵，哈哈﹗」

張國立稱世界上有很多傑出華人，對自己獲獎是誠惶誠恐，未來要付出更大努力才配得上這個榮譽。他說︰「跟張藝謀導演一起得獎，我的成就跟他相比，差距很大。我最近事業受挫，自己沒做好準備，拍的一部電影票房不是特別好。我暫時沒計劃再拍電影，會花心思做好劇團及執導的舞台劇。我主演的舞台劇已公演超過100場，希望能再來香港公演。」

劉倩婷稱從沒想過會因為慈善工作而得獎︰「很大鼓舞，推動我要為社會做更多事。女兒很開心，今天已送了50個吻給我，也體諒我有時為做慈善而不能接她放學。」她表示已培育8歲大女成為其創立的慈善團體青年委員會會長，幫忙推廣普通話和中華文化。劉倩婷說︰「細女現在只有3歲，等她大一點時，我會踢她入會。將來我們3母女在家裏開會，丈夫就當啦啦隊。」

（即時娛樂）