呂爵安惜住林明禎 望大家手下留情 不要難為她 (20:11)

呂爵安（Edan）今天（8日）為「2024/25馬季開鑼日」擔任表演嘉賓，吸引大批粉絲入場支持。他說首次入馬場，特別下注試運氣，卻發現自己是「燈神」。Edan表示︰「我下注了兩場賽事，一場亂買完全不中，另一場和經理人花姐（黃慧君）各自下注一個號碼，結果我選的跑尾二，花姐選的包尾。我們的偏財運比較差，如我給大家貼士，請盡量不要買那一匹馬，大家就會增加贏馬機會。」

Edan透露獲謝君豪邀請，將合作拍攝新劇。他說︰「今次不是偶像劇，是謝君豪邀請我去玩的。他是很犀利的演員，我們曾合作電影《過時‧過節》，他幫了我很多，今次是跟他學習的好機會。演戲要多練習才有進步，我會把握今次機會作新嘗試。拍劇會忙一點，但仍然會繼續出歌。有機會就要盡量把握，演戲和唱歌一樣，不斷練習才會做得好。我沒覺得自己演戲天分特別好，只想呈現不同的面貌，不是永遠都是偶像歌手，讓大家看到更多可能性。」Edan稱稍後除了推出MIRROR團歌，還有他與姜濤、盧瀚霆、李駿傑的小組歌，個人歌曲則下月中才推出。

曾傳緋聞的袁澧林加入香港女子甲組球會「公民女子足球隊 」，Edan說︰「我有留意報道，但不是很清楚。我們沒聯絡，所以不知道她愛踢足球，只知她愛運動。做運動好，我也喜歡打籃球，希望有天組隊參加籃球聯賽。」另一緋聞女友林明禎將來港舉行見面會，他被問到可會出席活動跟對方見面時說︰「要見面，我自己約她，不用這樣。大家手下留情，有什麼就問我，不要難為她。惜住她？不是，是作為男士要有的風度。可有教她如何面對傳媒？我說話技巧也不好，如何教人？」Edan稱林明禎放假時，有跟她聯絡，相信她已身體康復。Edan說︰「大家給我一點空間，大家再這樣說下去...唉，有好消息就會告訴大家。」花姐幫忙說︰「阿媽未知，阿媽知道再告訴大家。」

（即時娛樂）