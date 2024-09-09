洪朝豐疑似告別文嚇壞朋友 凌晨出Post澄清屬剎那間創作 (14:57)

洪朝豐向擔心他的朋友致歉，強調《再會了》絕非「告別文」，那只是他於剎那間的創作。（洪朝豐fb圖片）

洪朝豐在facebook上載一篇以《再會了》為題的文章，文中有「如果說，臨死一刻，我最想見誰」、「永別啊，不要在我墳前哭泣，我不在那裏」、「再會了，三千大千世界」等句子，令不少朋友及粉絲擔心他是否想做傻事。（洪朝豐fb圖片）

現年64歲、曾兩度患癌要切除舌頭保命的著名電台節目主持洪朝豐，昨晚（8日）約9時半在facebook上載一篇以《再會了》為題的文章，文中有「如果說，臨死一刻，我最想見誰，那是我兒，血脈相連」、「永別了，我的朋友，我的心情，你不會知道」、「永別啊，不要在我墳前哭泣，我不在那裏」、「再會了，三千大千世界」等句子，令不少朋友及粉絲擔心他是否想做傻事。今日凌晨4時51分，洪朝豐再於facebook發文向擔心他的朋友致歉，強調《再會了》絕非「告別文」，那只是他於剎那間的創作，正在欣賞死亡文學之美。洪朝豐表示︰「唯有經歷過生死，才能如此隔岸觀火，觀照死亡與別離。不用擔心。再說一聲：抱歉，不好意思！」

洪朝豐的《再會了》全文如下︰

《再會了》

繁花千樹，落英繽紛。流水無情，斷送幾許花魂。半世繁華，半世淡靜，修得幾時清閑。欣悲交集，是死亡的吟唱？無悲無喜，無得無失，是生命的讚歌？如此一詠三歎，只為多情。多情應笑我，早生華髮。

如果說，臨死一刻，我最想見誰，那是我兒，血脈相連。如果最後要說一句說話，我只默然，不說半個字，就這樣離開。也許會帶着一朵隱隱的微笑。為着感恩。不知道。

永別了，我的朋友，我的心情，你不會知道。半世起落，如泡如影，如夢初醒，驀然回首，只為尚餘一點溫柔。

永別啊，我的戀，猶如鄭愁予的詩歌《雨絲》～

我們底戀啊，像雨絲，

在星斗與星斗間的路上，

我們底車輿是無聲的。

曾嬉戲於透明的大森林，

曾濯足於無水的小溪，

那是，擠滿著蓮葉燈的河床啊，

是有牽牛和鵲橋的故事

遺落在那裡的......

遺落在那裡的

我們底戀啊，像雨絲，

斜斜地，斜斜地織成淡的記憶。

而是否淡的記憶

就永留於星斗之間呢，

如今已成摔碎的珍珠，

流滿人世了。

永別啊，不要在我墳前哭泣，我不在那裏。

不要想起我。我只是藍色天空下，一隻小鳥飛過。或者，夕陽西下，我是一陣清風，我是漫天彩霞。我是不可捕捉的。不要讓我牽掛。

再會了，三千大千世界，我們終於再見了。隔了一世。

洪朝豐凌晨於facebook發出的澄清Post全文如下︰

不好意思，嚇着了你們。是這樣的。《再會了》這個創作由「繁花千樹，落英繽紛」短短兩句開始，然後，根據「落英」，很自然的順着便接了「流水無情，斷送幾許花魂」開展下去，它注定要表述死亡，滄桑，無奈與告別。我只是順着它的行氣與流暢創作下去。也不知道文章這麼嚇人。

剛才有好朋友很緊張的打電話找我，說怕我自殺。還有許多我的朋友也很緊張。連內地和海外的朋友也很緊張。不少臉書朋友亦很緊張。李默也在群組中說：「洪朝豐怎樣了？剛才雲翔導演看到他fb發出「告別文」，我去看嚇了一跳，為什麼呀？大家趕快問一下他！」

也有中文大學新聞系的同門師妹Mavis給我寫來一番感人的說話。她說：「師兄，看到你的fb post，我答應你，我不會想起你，但你永在我的心中。感恩有緣在2015年與師兄相遇，更有幸一起和音樂遊戲。雖然我們見面的機會不多，但每次都充滿快樂和啟發。謝謝親愛的師兄。不大清楚是甚麼一回事，不過以上的話我一直想向你說，所以在這裏就留個言，祝福師兄平安、幸福。」

感謝大家的關心。是的，這只是一篇剎那間的創作。也許我在欣賞死亡文學之美。唯有經歷過生死，才能如此隔岸觀火，觀照死亡與別離。不用擔心。再說一聲：抱歉，不好意思！

（即時娛樂）