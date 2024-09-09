《破‧地獄》入圍夏威夷影展 衛詩雅向金燕玲黃子華偷師 (16:56)

黃子華、許冠文主演的電影《破‧地獄》，獲選為夏威夷國際電影節參展電影，導演陳茂賢及女主角衛詩雅將於下月親身飛往夏威夷與當地觀眾見面。衛詩雅收到消息後非常期待︰「《破‧地獄》對我來說，可以說是一部階段性作品。文玥這個角色看來心事重重，但她看待家庭比自己來得更重要，因此每一場戲都充滿矛盾和掙扎，我戲內戲外都為了這個角色掉眼淚。很高興外地影展對這部電影感興趣，我十分期待跟外地觀眾近距離交流。」導演陳茂賢指：「《破‧地獄》除了是一部講述香港殯儀行業的電影，亦是香港非物質文化遺產，是很『香港』的電影。作為香港導演，很開心能夠讓外國觀眾欣賞到香港電影，感恩夏威夷國際電影節對《破‧地獄》的肯定。」

金燕玲（金姐）、黃子華、衛詩雅於電影開拍首天同場演出。詩雅跟金姐早在拍《不日成婚2》已認識及有默契。正式埋位前，她們在化妝間備戲，詩雅飾演一位救護人員，手到拿來為金姐量血壓、檢查身體等。子華與金姐先來一場茶餐廳門口閒聊的戲，兩人說到內心深處話題時有所感觸，路經茶餐廳探望金姐的詩雅也跟子華點頭打招呼。看似簡單的一場戲充滿人情味，3人埋位前各自培養情緒。拍至深夜時分，導演帶頭為生日的金姐送上蛋糕。對於突如其來的驚喜，金姐說：「 我很少慶祝生日的，剛才導演說一起試戲，但沒我份，我也覺得奇怪 ，原來要給我驚喜。往年的生日，我多是跟朋友食飯、打麻將慶祝，都這般年紀，避免提醒自己都這麼大年紀了。」

這場戲花了一個晚上拍攝，雖然金姐的戲分由頭帶到落尾，但她只要有時間便會跟導演和子華研究劇本角色，老友秦沛亦現身探班。詩雅為這晚搶救金姐重頭戲獨坐一旁培養感情，面對兩位影帝影后級人馬不容有失。她拍攝時聲淚俱下，只需幾Take便完成戲分。她說︰「Cut機之後，情緒一時間難以平復。我在戲中與金姐情如母女，私底下也有一定默契，所以情緒上投入得更深。」被問到今次角色所經歷的痛是否最深刻時，詩雅坦言：「今次演出經歷，確實令自己有一種難以心情回復感覺，入戲好深，是從影以來最痛的一個角色。對手金姐、導演和和編劇給了我一次很好的體驗，而且難得一次跟金姐、子華哥3人同場，跟兩位影帝影后成功偷師。」

（即時娛樂）