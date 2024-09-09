林峯澳門開騷 佘詩曼開金口獻唱自嘲驚到震 (18:25)

林峯前晚（7日）在澳門舉行首場《LOVE FLOWS林峯澳門演唱會》，獲游學修、陳苡臻、樂易玲、羅天宇、梁競徽等大批圈中好友捧場。他以黑白大褸襯黑色喱士造型登場，打頭陣唱出《愛不疚》，又唱跳《Hello》、《Let's Get Wet》、《Broken》、《Come 2 Me》、《Chok》等歌曲。演出期間，他更多次落台與歌迷拉近距離。林峯請來好友吳卓羲（Ron）擔任演出嘉賓，合唱一曲《別怪他》。阿峯表示與吳卓羲相愛逾20年，但影視合作機會不多。他更自爆當年很想把《別怪他》據為己有。吳卓羲聞言說︰「好彩我唱先，如果你唱咗我都冇歌唱。」

曾一同拍攝電影《九龍城寨之圍城》的胡子彤、張文傑突然現身會場的大熒幕，原來他們特別錄製了一段影片。兩人在片中表示想約開枱，於是視像打給劉俊謙及林峯。胡子彤問大家多久沒見，張文傑答︰「城寨1987年清拆，都30幾年冇見﹗」胡子彤隨即指洛軍揚言要組「澳門四子」，最後「城寨四少」透過視像齊人，一同祝賀這次澳門演唱會Good騷。安歌時，城寨三子再次出現在大熒幕，古天樂亦以「龍捲風」形象跟他們視像對話。劉俊謙建議古天樂任嘉賓，屆時可以唱《林峯的形狀》、《龍捲風的形狀》

林峯在昨晚的第2場演唱會請來視后佘詩曼現身，合唱《愛在記憶中找你》，見慣大場面的佘詩曼自爆驚到震。林峯在台上以「我女朋友」來稱呼佘詩曼，表示一個月前已邀請了她。他後來再發現佘詩曼戴錯耳機，即時為她戴好耳機。林峯換衫時，佘詩曼稱初時答應做嘉賓只打算敷衍了事，後來在飯局上跟林峯碰頭才知道避無可避。她獨唱《唯獨你是不可取替》，獲現場觀眾報以熱烈掌聲。

（即時娛樂）