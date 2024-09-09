鄧麗欣拍電影《愛情城事》 率先體驗嫁台灣丈夫滋味 (20:32)

鄧麗欣（Stephy）再與電影《金都》導演黃綺琳合作，演出曾寶儀監製的電影《愛情城事》其中一段故事。Stephy稱首次演出台灣電影，要跟蔡振南合作而自己又不懂台語，因而覺得有壓力，但只拍3日感覺不夠喉。她說︰「之前曾在台灣拍劇，這次到當地拍電影，兩次也拍得很開心﹗我很喜歡台灣的節奏，台灣那種小幽默和可愛令我工作得很舒服，很想再有機會到當地交流﹗」Stephy戲中飾演的角色將嫁到台灣，陪伴未來老爺打疫苗。她笑言感覺不錯︰「我都是參考導演，看見她的丈夫會洗碗，對她好好，很細心﹗」Stephy被問到其台灣男友是否都會洗碗時說︰「你怎麼會知道？不是每個台灣男人都這樣，剛巧都是吧了﹗」

黃綺琳稱與Stephy合作電影《金都》後，有什麼工作時都會想起她。黃綺琳表示《愛情城事》中的每段故事要很精準，要在10分鐘表達出故事有難度，一度被監製曾寶儀嫌對白太多。除了鄧麗欣，其他演出《愛情城事》的演員還有鄭秀文、李心潔、林嘉欣、阮經天等。監製曾寶儀感謝他們的參與︰「完全不是要給我面子，我只是面皮厚一點，親自致電逐個問，問到就賺到，問不到也不要緊，下次總有機會，今次就如中了六合彩，能在夏日見到一套賀歲片的卡士，我覺得很開心。」

（即時娛樂）