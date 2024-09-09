雲集官商明星 Taylor Swift拍拖睇美網男單決賽曬恩愛 (18:48)

滿頭白髮的搖滾歌手Jon Bon Jovi與影帝艾迪烈梅尼同場睇波（左圖），賈斯汀費路斯宣布訂婚後與未婚妻形影不離（右圖），亦一同現身。（法新社/路透社）

美國網球公開賽男單決賽，22歲意大利籍世界一哥史拿（Jannik Sinner）以直落三盤擊敗東道主一哥費利斯（Taylor Fritz），這場歷時逾兩小時的賽事，吸引遍及政商、體育和歌影視界名人現身，十分熱鬧；當中又以完成歐洲巡迴演唱會正在休息的樂壇天后Taylor Swift跟美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）拍拖睇波最矚目，一身名牌打扮的查維斯不時與女友耳語、大笑、擁抱，大曬恩愛，吸引現場傳媒連環拍照。

除了Taylor Swift與查維斯卻斯外，智遊網集團主席迪勒（Barry Diller）、電動車特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、微軟創辦人蓋茨（Gill Gates）、參議員克魯茲（Ted Cruz）等政商界名人亦是座上客，還有巴黎奧運百米短跑男飛人拉尼斯（Noah Lyles）、《焦點追擊》男星利夫舒華伯（Liev Schreiber）、名嘴史提芬高拔（Stephen Colbert）、金像影帝德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）、名模兼真人騷女星Kendall Jenner、搖滾歌手Jon Bon Jovi、「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）、男歌手Usher、金像影帝艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）、《列車上的女孩》賈斯汀費路斯（Justin Theroux）、《衰鬼媽咪》蓮茜露漢（Lindsay Lohan）、《盜海豪情：8美千嬌》女星文迪嘉蓮（Mindy Kaling），以及《回答吧！1988》韓星柳俊烈等，入場見證美網男單冠軍的誕生。

（即時娛樂）