35歲蔡潔靜候緣分 盼擁有執導電影作品圓夢 (19:27)

蔡潔於劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》再次擔正，角色因內心創傷未好而比較陰暗，拍攝時一度影響自身情緒。她說︰「劇本比較陰暗，加上成年人世界總有些壓力，我的情緒也受影響，不但拍攝時會哭，收工回家後也會哭。我很少有這個情况，曾向媽媽求救，媽媽特別來港陪伴。」談到壓力來源，蔡潔認為是人成長到一個階段，渴望做到或想要的東西多了，就希望有更大的進步、掙更多錢、在香港置業、好好照顧家人，未必所有事都能如願就開始累積壓力。她坦言︰「去年真的有少許爆煲﹗」

入行10年，蔡潔透露已達到當初定下的目標︰「那時候，我的目標很簡單，希望有天可以跟喜歡的偶像及厲害的導演合作就好，如古天樂、吳鎮宇、葉偉信導演。我很幸運，入行沒多久就可以跟他們合作，第一套參演的電影《香港仔》還有曾志偉、楊千嬅、梁詠琪，像發夢一樣。之後，我沒有明確的演藝目標，只想挑戰更多不同角色。今次有機會唱劇集插曲，算是我演藝路上的成就解鎖，現在只希望有機會擁有一套親自執導的電影，令曾修讀電影的我圓夢。」

談到現年35歲仍然單身，蔡潔自嘲「聞者傷心」，但心急也沒用，愛情來到時，另一半自然會出現，未遇到就只好專心工作。她不抗拒和圈中人拍拖，但不想常傳緋聞，就像之前無故跟黃宗澤傳緋聞實在搞笑。蔡潔自言擁有少女心，感覺行先，沒特定的擇偶條件。她說︰「現在努力工作令自己能過想要的生活，希望緣分來到時，可以談一段很純粹的愛情。」

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（即時娛樂）