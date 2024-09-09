汪明荃11月紅館開騷歡迎羅家英伴舞 不會以經典造型跳唱《熱咖啡》 (21:03)

77歲汪明荃（阿姐）相隔7年再踏紅館舞台，今天（9日）舉行記者會宣布將於11月23及24日舉行《阿姐‧汪明荃演唱會2024》。阿姐在台上表示親自邀請了林家謙和黃偉文（Wyman），為個唱創作新歌《Make My Day》，來答謝粉絲數十年來的支持。她說︰「觀眾有需要，我才在台上唱歌。他們願意聽，我唱到100歲都唱﹗」她又表示新歌有別從前的曲風，很輕鬆，笑言「『呀』到『呀』到我暈」。羅家英也有出席記者會，更搞笑地示範以粵劇風為阿姐的新歌伴舞。他風騷表示︰「很簡單，當自己是非洲人就可以﹗」阿姐表示舞藝如何不重要，舞者本身及觀眾開心就可以。家英哥突然伸手搲老婆手臂及笑言︰「七年之癢呀，我經常搲她開演唱會。」阿姐感謝他支持，家英哥笑道︰「不用客氣，鬧少我一點就可以。」

阿姐受訪時稱每晚完騷前與觀眾大合唱新歌，覺得會幾好玩，家英哥會否上台伴舞就視乎情况。她說︰「我不介意，他剛才自創的舞步還可以，但笑死人﹗如他上台伴舞，不用事前排練，即興便可。」阿姐透露本想兩年前開騷，但紅館檔期難申請。她說演唱會嘉賓未定，觀眾想她邀請鄭少秋（秋官），但有點困難。阿姐表示︰「秋官一直不出現，希望他出來﹗我會嘗試致電他﹗早前與他的太太（官晶華）通電話，她說秋官沒什麼，正在休息。」

阿姐自言有太多經典歌，決定演出歌單時有點困難，《萬水千山總是情》、《熱咖啡》都是必唱之選。至於會否穿當年的經典泳衣配黑絲襪演唱《熱咖啡》，她笑道︰「當然不會﹗我從前那麼瘦，現在很肥，即使瘦了也再穿不到那身衫，無謂獻醜。」阿姐計劃為演出收身減5磅，希望穿上舞台服時更好看。她分享減肥心得︰「運動對減重幫助不大，最重要是戒甜食。最佳的減肥方法是戒澱粉質，只吃雞肉和水果。臨近開騷前才增加食量，確保有足夠體力應付演出。」

今次演唱會屬三面台設計，阿姐稱沒空間，應該不會加場。她說︰「第一次做三面台。我從前都是做四面台，會在半空加設裝置，令舞台有多點變化，但現在紅館很嚴緊，有很多限制，那倒不如做三面台。現在流行三面台，郭富城的個唱都是三面台。沒握手環節也沒辦法，一定會顧此失彼。」家英哥本月22號生日，阿姐坦言忘記了︰「他有時計農曆生日，屆時都是吃頓飯慶祝。」

（即時娛樂）