艾粒酷型頒獎禮 當奴獲旺角人渣獎 自爆被誤認劉以達 (22:09)

叱咤 903 旺角有樂《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》一連三日於旺角麥花臣場館舉行。首場演出因颱風延期，無阻艾粒（ILUB）與「粒粒粉」重拾「MK 回憶」，四場演出昨晚（9 月 8 日）圓滿結束。

ILUB 在「粒粒粉」的歡呼聲下於觀眾席驚喜登場，率先頒發「艾粒旺角十大酷型頒獎典禮」，當奴獲頒「旺角人渣大獎」與「面又係自己丟大獎」，占獲得「9 秒 9 大獎」及「算死草大獎」，表示自己實至名歸。當奴搞笑分享「人渣」故事：「有一次我同當時嘅女友去街，發現佢揹住翻版潮牌袋，當日我正要去買嗰個牌子，擔心潮牌店店主發現呢個前女友用假袋，所以我呃佢間鋪當年係『亂葬崗』，叫佢唔好陪我去。」

他們互頒獎項外，占以大熱電影《九龍城寨》「王九」造型登場，遇上惡人挑釁時要自信地大喊「唔驚」及做出「唔驚」手勢，更帶領全場觀眾一同練習。為了今次演出，占更特別請教高人學習現時年輕人的潮語，包括：「emo」、「陽過」及「SLDPK」等，最後發現潮語太多、太難記，並表示人最大的敵人是怕老，即使不同年代的潮語不斷更新，但做人最重要是緊記「唔驚」，其實老去並不可怕：「記唔到其實唔駛勉強記，唔使特別講呢啲潮語，因為我發覺唔需要驚變老，因為有你哋（粒粒粉）一齊。」

當奴登場及自爆經常「燥底」，係「又燥又無聊嘅道德奴」，對身邊的人與事都非常不滿。當奴習慣將廢物分類，卻發現鄰居只會將分類後的廢物放在後樓梯阻塞通道：「我本身真係好嬲，不過後來我發現呢啲係上天比我嘅挑戰。」當奴再分享一件令他「燥底」的「被 hit and run」慘痛經歷：「有一日在旺角街頭泊車，架車被撞花，但車 cam 影唔到，打電話問 Dear Jane 的 Jackal又上網問網民，個個都答我咩都做唔到。點知嗰位人兄主動搵番我，道歉又賠錢。我本身係人渣辣椒油，諗住開原廠價$15,000 甚至$60,000，但呢個時候善良嘅奴奴出現，最後只係要求佢賠$2,000。」當奴穿上神父服飾化身「Father Donald」呼召全場「粒粒粉」站立，一同唱詩歌，希望大家有一顆善良的心面對各種挑戰及憤怒。

艾粒與「粒粒粉」一同成長，以親筆信道出心聲，感謝「粒粒粉」多年的陪伴。當奴寫了一封親筆信感謝一名約七十歲司機：「司機話認得我係組合成員，後生已經聽我哋，話好羨慕我有拍檔，因為司機係唔會有拍檔，唔會有兩個司機一齊揸車，我即刻起雞皮。多謝呢位的士司機提醒我有身邊呢位好拍檔，好嘅壞嘅都可以一齊分享。」二人真摯的內容感動現場觀眾，但當奴最後亦不忘搞笑:「落車時個司機同我講一聲，『加油啊，劉以達！』原來佢以為我係達哥！」

首場演出尾聲，已移民澳洲的 ILUB 長期幕後拍檔毫子特地回港為 ILUB 送上驚喜。毫子在 ILUB不知情下扮成工作人員到台上為二人送道具，當二人叫工作人員為大家大合照時才露出真面目，全場叫聲不斷。不知情的 ILUB 既驚又喜，合作多年的舊拍檔突然出現，二人一度泛淚大叫：「痴線㗎！」ILUB 於尾場再與毫子及叱咤 903 DJ Jacky 世紀合唱《萬世巨聲》，勾起全場「粒粒粉」的難忘回憶，為四晚演出劃上完美句號。

（即時娛樂）