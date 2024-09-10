劉德華深圳開騷 踩空趴地弄傷手指 向粉絲致歉 (13:29)

劉德華演出期間釀意外，他事後說：「我答應大家安全、健康，現在我手指受傷了，不好意思，以後不會，我答應大家以後不會。」（大會提供/微博影片截圖）

劉德華闊別11年再踏內地演唱會，舉行36場「今天 is the day 劉德華巡迴演唱會」，昨晚（9日）終站於深圳順利完成，連華仔也沒想到時間過得這麼快，一下子便完成巡場首階段，感覺依依不捨。

今個月是華仔生日月，不少Fans跟在台上華仔預祝生日：「生日快樂」之祝賀聲此起彼落。自7月分開始至今巡唱2個多月，這36場的演唱會中，華仔聽得最多的是「愛」這個字，衷心感謝大家對他的厚愛，讓他收到一份最好的禮物。

昨晚巡唱深圳站最後一場完結後，華仔坦言未夠喉，他說：「沒想過這麼快，好像還未唱完，感覺才剛剛開始，有點依依不捨。」問到華仔順利演出36場演唱會之後，此刻可有什麼想要對自己說？他衷心說：「剛剛完成第一個階段的演出，我希望這會是一個開始，若問我在這36場演出中，覺得最好是什麼？我可以跟你說『觀眾』是最好。」

內地巡唱最終站深圳開騷前一天，剛好最強颱風摩羯來襲，但無損觀眾睇騷心情，現場氣氛比颱風風力更澎湃。演唱會舉行期間，華仔也關注到不少Fans因為颱風關係，令到交通受到影響，替他們擔心，但他們仍長途跋涉找方法來到場館看演唱會，甚至有Fans接近演唱會尾聲才入場，但能夠看到他的演出已心滿意足。

場館內有年紀老邁的的老伯伯、有孕婦、有代替爸媽圓夢的年輕人等，都千里迢迢來看華仔演唱會，每一場都充滿了對華仔的大愛。華仔心表感謝的說：「每天接受這麼多愛，我也不知怎麼還你們。」

這次演唱會中，華仔有一個大發現，他笑說：「女（fans）的我不會驚訝 ，竟然有那麼多的男（fans）喜歡我 ，說『劉德華 我愛你』，還好，沒關係，我一樣喜歡。不管怎樣，我這次演唱會由第一場到現在最後一場 ，我聽得最多的就是一個『愛』字 ，真的謝謝你們的愛，當每一個人說我愛你的時候，我會放在心裏。」

華仔跟大家來一個誠懇又幽默的承諾，他說：「只要你們願意，我會繼續開演唱會的。只要你們願意 ，我100歲還要跟你們一起過生日。只要你們願意，我120歲，我會健健康康看着你們變老，謝謝你們的青春，我在你們的面前，找回我的青春，從第1秒鐘到現在，我聽到的掌聲就是我最好的禮物。謝謝！大家記得要健健康康，平平安安，對身邊的人好一點，對世界好一點 。」

昨晚演出時，華仔踏空險跌落台，令現場觀眾擔心，華仔立時平息大家憂慮，叫大家放心，他抱歉的說：「我答應大家安安全全、健健康康，現在我手指受傷了，不好意思，以後不會，我答應大家以後不會。」

一口氣完成36場內地演唱會後，華仔準備10月分繼續巡唱行程，包括澳門、星馬、台北站等，感受大家對他「愛」的支持。

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（即時娛樂）