呂爵安讚林明禎好女生 直認有好感：正在追求她 (15:00)

MIRROR成員呂爵安（Edan）跟林明禎緋聞傳得甚囂塵上，Edan前天出席馬場活動，回應跟林明禎緋聞，他承認和林明禎了解中，叫大家不要難為對方，Edan稱林明禎放假時，有跟她聯絡，相信她已身體康復。Edan說︰「大家給我一點空間，大家再這樣說下去...唉，有好消息就會告訴大家。」

由於「了解中」惹網民熱議，有人估計2人已拍拖，而J.Arie（雷深如）亦在threads留言：「『了解中』係咪即係打咗羽毛球啦？」湊巧有網民發現Edan竟在這個Post給了like，截圖在網上瘋傳，再令事件發酵。

為免令事件持續發酵，Edan今天（10日）在threads發文，直認對林明禎有好感，並正在追求她，Edan寫道：「實在見到太多流言，我的性格真的不太能忍受這種情況，所以我希望澄清一下。昨晚我看到一個threads，覺得裏面的猜測對女生十分不公平，於是我便想留言希望停止胡亂的猜測，但最後打消了念頭，因為不想再節外生枝。

沒想到這個過程卻不小心按到了讚好，令大家產生了誤會。我不想再影響到女生的聲譽，所以我希望在這裏回應最後一次。

明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間。但我和明禎現時真的只是朋友，沒有任何其他，希望大家能夠給予一些空間，也不要再做任何猜測了。」

不少網民對Edan發文反應不一，有人讚他是真男人：「大佬好勁呀！好佩服你！除咗姜（濤）你係我第2個叫大佬的人！加油！你爭取自己得幸福並沒有錯！希望你成功。」﹑「男人都覺得好man。」但亦有網民寫道：「其實想知點型法？由頭到尾都係擺緊女方上枱，仲要比無形壓力人哋，Btw㩒錯like唔識即刻unlike返㗎咩？」

（即時娛樂）