孫耀威胞妹孫美賢認曾與鄭梓浩短暫交往 澄清包養傳聞 (16:00)

無綫《中年好聲音2》參賽者鄭梓浩（Brian、原名鄭家駒），日前被舊愛Grace控訴渣男行為，鄭梓浩透過粉絲群組反駁，列出5點為自己澄清，再被Grace斥是「大話精」。接着後再有報道爆出，指同是《中年2》參賽者的孫耀威妹妹孫美賢，疑是鄭梓浩的「小四」，事後孫美賢急刪Ig，直至今日（10日）凌晨，孫美賢重開Ig交代事件始末，她發長文及列出9點澄清傳聞。

孫美賢直認跟鄭梓浩曾短暫交往，並已跟老公坦白一切，兩公婆開始修補關係，同時孫美賢列出9項澄清，反駁對方前女友Grace指控。

孫美賢先寫道：「我對於此事件影響到的每一個人，以及因此事浪費了媒體資源，表達最真誠的歉意。然而，我過去的沉默並非默認，而是希望待事情冷卻後，能以更厘性﹑成熟的方式處理。」

她表示部分報道內容不實或斷章取義，她不希望給造謠者繼續誣蔑機會：「作為成年人，應該尊重他人的私隱，報道中的指控多無事實根據，這對我和我的家人造成了嚴重困擾，我已正式向造謠者發出聲明，並保留對侵犯私隱和誹謗行為，追究法律責任的權利。」

孫美賢承認自己犯了錯誤。她寫道：「起初，我與鄭梓浩先生相識於《中年好聲音2》。再見面的第二次，他便主動向我訴說家庭困境，尤其是他兒子在外國患上難治的疾病，希望回香港接受治療。

鄭提到前女友Grace Tang小姐多次要求分手，並向我展示了他們之間多段對話截圖，而讓我相信他們已分手。只因經濟問題，他很難自立，所以還在同居。此外，鄭亦向我展示了他們之間多段對話截圖，得知Grace小姐拒絕讓他患病的兒子一起同住。

作為一位母親，我聽到後感到同情。鄭表達了極大的無奈與痛苦，表示決定在元朗租住公寓給其兒子回港居住，以方便在香港和內地接受治療。

由於鄭沒有入息證明，我答應為該租約作為擔保人。我當時不在香港，所以由鄭處理。但在簽約前，我才突然獲告知因法律效力問題，被要求將名字加在租約上。出於對他兒子的同情，我答應幫忙，這也成了這場噩夢的開始。」

孫美賢強調跟鄭梓浩的交往時間非常短暫，也有相關通訊記錄可證明，她寫道：「我借出的金錢，是為了讓他安頓兒子在香港生活，而並非外界所謠傳的包養或其他不實指控。當時我在香港的時間有限，並未意識到情况會演變成這樣。

在這2個月期間，我在香港的時間不超過2星期。後來，我才得知鄭與國內某位女士，有着長期不倫的關係，這更促使我決定結束與他的聯繫。

鄭更告訴我，他的前女友Grace小姐不斷騷擾他，威脅復合，否則將會有大事發生，甚至以自殺威脅他。2024年2月21日，我已明確表明與鄭結束聯繫，及希望他能盡快還錢，無奈其後鄭立刻失蹤﹑失聯和逃避。」

孫美賢表示在元朗公寓租住期間，鄭多次無力支付租金和其他基本生活開支，她出於善意先代支付，並口頭約定他在情况穩定後償還，也有通訊記錄可以證明這一點。後來由於鄭失蹤和失聯，以及不積極處理退租事宜的態度，讓她感到對方甚沒有責任感。

她寫道：「因此，當時我認為終止這份租約及拿回按金，止蝕是當務之急。所以我幼稚地多次以討好的方式傳訊息給他，希望他能回覆和出現，料不到那些對話竟被人斷章取義而扭曲事實。無奈的是，鄭因退租前失蹤和失聯，未能按時交3月份租金，激怒了業主，最終連我借出的押金，也被業主沒收了。」

孫美賢深信成年人應理性處理感情問題，即使認為不合適走在一起，也可以和平分開，勇敢面對所有對與錯，而不是誣蔑他人、推卸責任。

之後她列出9點反駁不實指控，包括否認和鄭裸聊及否認曾傳不雅照；她沒有任何外籍上司男友；跟其他「中2生」僅朋友，每聚會也非單獨；從沒有包養鄭或要求任何分手費；數月前她已在老公坦誠，因一時的誤判和過度的同情心，導致不理智行為，她感激丈夫包容和理解。

最後孫美賢寫道：「我承認自己在感情上曾經過於天真，但在這場噩夢結束後，我已深刻反省，並感恩這段經歷終於過去。對於因此事受到關於的家人們和關心我的朋友，我在此深表歉意及感謝你們的陪伴讓我從黑暗中走出來。」

（即時娛樂）