葉蒨文任港姐決賽表演嘉賓 跟年輕女歌手跳唱 展天后風采 (16:03)

身形甚弗的沙麗，穿起運動褲時型格十足；腳踏鬆糕鞋的她，跳唱快歌時風采不減當年。（無綫提供圖片）

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日（周日）晚舉行。日前，大會以剪影形式預告重量級表演嘉賓，為闊別港姐舞台逾20年的樂壇天后。今天（10日）大會正式公開神秘嘉賓身分，她就是葉蒨文（沙麗）。向來對自己要求甚高的沙麗，由9月初開始已與她親自點名的年輕女歌手/組合，包括黃洛妍Janees、趙紫諾Sabrina、XiX其中3位成員Crystal﹑Charlotte和Caitlin、趙頌宜、劉詠彤，及《校園好聲音—唱響中國》冠軍洪心怡，密鑼緊鼓為港姐表演試音、練歌及綵排。

錄音當日正值Sabrina正日生日，沙麗應《東張西望》要求，將Sabrina最愛的芒果蛋糕捧到壽星女面前，更著Sabrina許願，令小妮子感驚喜及害羞。沙麗又應《東張》要求與一班後輩唱生日歌，更搞笑地著全場唯一男士林子祥（阿Lam）帶頭，氣氛熱鬧。

談到與自己親自欽點的後輩碰面，沙麗讚眾人「好乖、好聽話、好勤力」，並笑言事前有擔心後輩們未能抽空達成合作：「佢哋好忙，我心諗死啦，如果（佢哋）唔得咁點算呢？依家I Am Very Grateful。我最開心係突然有Demo畀我聽，我覺得好感動，個個都畀心機。 阿Lam聽到都話：『唱得咁好嘅？』，我就話：『我哋識揀』。」

沙麗披露親自欽點的原因，她笑言有次與阿Lam吃牛扒時，突然有人衝過來不斷興奮地「呀呀呀」，並自我介紹是《聲夢2》的黃洛妍。正是因為這個自我介紹，沙麗笑言「即刻衝番屋企睇《聲夢》」：「佢又唱得幾好喎，所以我先睇晒成個《聲夢》，好Impressed。所以我今次答應做嘉賓，係希望帶到啲新嘅女仔畀大家睇吓。」

她給了眾人很大挑戰：「今次我畀佢哋好大挑戰，因為喺咁短嘅時候要記咁多歌詞。」說畢又面向眾後輩謂：「你哋非常之好，非常之有前途。」Janees事後對於自己在牛扒之夜失儀大感不好意思：「我真係好開心，我係沙麗粉絲嚟㗎。」

昨晚（9日），沙麗在阿Lam陪同下親臨電視城，與後輩綵排。現場所見，身形甚弗的沙麗，穿起運動褲時型格十足；腳踏鬆糕鞋的她，跳唱快歌時風采不減當年，而且活潑度不輸後輩。

雖然天后級，但沙麗為與後輩培養更好默契、在港姐決賽當晚呈現更精彩的表現，她不但願意重複綵排群舞，更鼓勵後輩們，既窩心又有心！眾人綵排期間，總經理曾志偉殺到現場探班，除了關心新人近况及心情外，還自掏腰包請大家吃晚飯，將現場氣氛推向高潮。

（即時娛樂）