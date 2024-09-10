《Di-Dar》尾場 葛民輝自認面盲 Sica早知阿媽唔入20強 (17:41)

葛民輝（阿葛）、邵美君、梁祖堯和何洛瑤（Sica）等，昨晚（9日）於演藝學院演出舞台劇《Di-Dar》尾場，特地安排Encore環節跳唱《死氣洋洋》及《火熱動感LaLaLa》答謝觀眾支持，在劇中演校長一角的阿葛情緒高漲，於台上表演側手翻，影大合照時更跳落台和觀眾近距離接觸。

阿葛表示第2次做舞台劇，因導演、監製及演員比他更喪，如再有機會如風車草般愛惜他的劇團合作，他亦有興趣再出演。對於跳唱還多過軟硬開騷，他笑言：「側手翻有練過，因為中間唞得多，不過呢度都對我好好，知道我疊住做拉闊，安排我做校長，好似半司儀咁唔使咁大壓力。」

他表示今次和邵美君合作十分抵玩，他說：「因我有面盲，日日都當她新面孔，上次合作《填詞L》做我太太，仲以為呢個阿嬸係茶水，今次梗係得啦，睇我喺校長室幾狂野就知。」

何洛瑤（Sica）直言頭場及尾場都忍不住爆喊，她說：「今次算真正第一次，上次只演過喪屍冇對白，好唔捨得，做得好開心，好享受，覺得好滿足，如可以好想和大家重演。」Sica直言因忙於演出，沒有看媽媽洪淑燕有份參演的《美麗40路》，她說：「不過我有睇精華，同屋企一樣冇分別，喺屋企睇Live做咩要隔住個mon睇？」

她表示早知媽媽20強不入，只是一直扮不知，她說：「其實媽媽好好，話想了解我工作先參加，被淘汰後回家第一句係以為做明星好開心，原來咁辛苦，啲飯好難食，可能經歷完做幕前不簡單，所以特別憐憫我，經常煲湯畀我飲。」

她強調沒有家庭破裂，問媽媽可會入行？她說：「佢話唔做呢行，做返正職算，但睇定啲，我和媽媽一樣比較跳脫，都係是今天的我打倒昨天的我嗰類人。」

（即時娛樂）